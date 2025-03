Fiorentina-Atalanta 1-0, pagelle e tabellino: Kean decisivo, secondo successo di fila per i viola

La Fiorentina ringrazia Kean, match-winner contro l'Atalanta: a Gasperini non basta il recupero lampo di Retegui, sostituito nella ripresa.

Frena ancora la corsa dell'Atalanta, costretta a rivedere le ambizioni Scudetto: due settimane dopo il k.o. con l'Inter, la 'Dea' deve arrendersi anche a una lanciatissima Fiorentina, tornata prepotentemente in corsa per un posto nella prossima Champions League.

Al 'Franchi' decide la rete di Kean, a segno in campionato per la prima volta dopo quasi due mesi: l'ex Juventus si conferma in un momento di forma splendente, certificato dalla doppietta rifilata alla Germania in Nations League durante la sosta. Prestazione sontuosa la sua e a farne le spese è soprattutto Hien, sfortunato protagonista nell'azione che vale l'1-0 dei ragazzi di Palladino.

Gasperini (oggi squalificato) cambia tutto nella ripresa, quando toglie contemporaneamente dal campo sia Lookman che Retegui: al loro posto entrano Maldini e Samardzic, ma la musica non cambia. Anzi è la Fiorentina a flirtare col raddoppio: strepitoso Carnesecchi che, con un doppio intervento, nega il 2-0 a Ranieri.