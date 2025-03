Perché Lookman e Retegui sono stati sostituiti al 55' di Fiorentina-Atalanta: hanno lasciato il campo contemporaneamente Serie A Fiorentina vs Atalanta Fiorentina Atalanta

Gritti, in panchina per la squalifica di Gasperini, ha optato per il doppio cambio contemporaneo: in campo Maldini e Samardzic.