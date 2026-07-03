Finisce l'era Nagelsmann: ufficiale l'esonero, Germania in pressing su Klopp

I rappresentanti della società e il consiglio di sorveglianza di DFB GmbH & Co. KG hanno approvato oggi all'unanimità, su raccomandazione del presidente della DFB Bernd Neuendorf, la risoluzione immediata del contratto con l'allenatore Julian Nagelsmann.
Julian Nagelsmann aveva già chiesto, in un colloquio riservato tenutosi il giorno precedente, di essere esonerato dall'incarico a seguito della deludente prestazione della Germania ai Mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Tale richiesta è stata ora accolta dai rappresentanti della società e dal consiglio di sorveglianza.
Oltre all'allenatore Julian Nagelsmann, anche i suoi due assistenti, Benjamin Gluck e Benjamin Hubner, lasceranno i loro incarichi. La DFB li ringrazia sinceramente per il loro impegno.
Per quanto riguarda la nomina del successore, la dirigenza della DFB cercherà ora un dialogo con Jurgen Klopp, che ha già manifestato la sua disponibilità generale ad assumere l'incarico.
Inoltre, durante la riunione odierna dei rappresentanti aziendali e del consiglio di sorveglianza, il direttore generale per lo sport Andreas Rettig ha annunciato che non rinnoverà il suo contratto, in scadenza a fine anno, per motivi personali. Aveva già informato il presidente della DFB di questa decisione prima dell'inizio dei Mondiali FIFA di quest'estate.