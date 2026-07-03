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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Finisce l'era Nagelsmann: ufficiale l'esonero, Germania in pressing su Klopp

Germania
J. Nagelsmann
J. Klopp
Germania vs Paraguay
Coppa del Mondo

La federcalcio tedesca cambia la panchina della nazionale, eliminata dal Paraguay ai Mondiali 2026.

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La Germania volta pagina.


In seguito alla sconfitta di lunedì scorso ai rigori contro il Paraguay che ha eliminato i tedeschi ai sedicesimi di finale ai Mondiali 2026, la Federcalcio cambia il commissario tecnico della nazionale maggiore maschile di calcio.


Julian Nagelsmann non si è dimesso, dicendosi pronto a rispettare il proprio contratto fino agli Europei del 2028.


Invece, come confermato dalla Bild, la DFB (Deutscher Fussball-Bund) opta per il divorzio con l'allenatore (ex Bayern Monaco, Lipsia e Hoffenheim) che compirà 39 anni il prossimo 23 luglio.


  • PRONTO KLOPP

    In pole position per diventare il nuovo ct della Germania c'è Jurgen Klopp.


    Il 59enne tecnico ex Liverpool, Borussia Dortmund e Mainz è sotto contratto col gruppo Red Bull, dove ricopre l'incarico di coordinatore delle attività calcistiche per 8 club: Lipsia in Germania, Paris FC in Francia, Leeds in Inghilterra, Bragantino in Brasile, Omiya Ardija in Giappone, Ney York Red Bulls negli Stati Uniti, Salisburgo e Liefering in Austria.


    Ma può liberarsi grazie a una clausola di rescissione valida soltanto per allenare la Germania: una soluzione gradita allo stesso Klopp, pronto a rispondere alla chiamata della madre patria dopo il no alla panchina dell'Al-Ittihad, che voleva ricomporre in Arabia Saudita la premiata ditta con l'attaccante egiziano Mohamed Salah, svincolatosi a parametro zero dal Liverpool.


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  • IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA DFB

    I rappresentanti della società e il consiglio di sorveglianza di DFB GmbH & Co. KG hanno approvato oggi all'unanimità, su raccomandazione del presidente della DFB Bernd Neuendorf, la risoluzione immediata del contratto con l'allenatore Julian Nagelsmann.


    Julian Nagelsmann aveva già chiesto, in un colloquio riservato tenutosi il giorno precedente, di essere esonerato dall'incarico a seguito della deludente prestazione della Germania ai Mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Tale richiesta è stata ora accolta dai rappresentanti della società e dal consiglio di sorveglianza.


    Oltre all'allenatore Julian Nagelsmann, anche i suoi due assistenti, Benjamin Gluck e Benjamin Hubner, lasceranno i loro incarichi. La DFB li ringrazia sinceramente per il loro impegno.


    Per quanto riguarda la nomina del successore, la dirigenza della DFB cercherà ora un dialogo con Jurgen Klopp, che ha già manifestato la sua disponibilità generale ad assumere l'incarico.


    Inoltre, durante la riunione odierna dei rappresentanti aziendali e del consiglio di sorveglianza, il direttore generale per lo sport Andreas Rettig ha annunciato che non rinnoverà il suo contratto, in scadenza a fine anno, per motivi personali. Aveva già informato il presidente della DFB di questa decisione prima dell'inizio dei Mondiali FIFA di quest'estate.


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  • LE PAROLE

    Il presidente della federcalcio tedesca, Bernd Neuendorf ha dichiarato: "La Federazione calcistica tedesca (DFB) desidera ringraziare espressamente Julian Nagelsmann per il lavoro svolto da settembre 2023. Ha incarnato un alto livello di impegno e un'ambizione eccezionale. Julian Nagelsmann è inoltre una persona estremamente coscienziosa e sincera, che tutti noi stimiamo moltissimo".


    L'ormai ex ct della nazionale, Julian Nagelsmann ha dichiarato: "Negli ultimi giorni, dopo la nostra eliminazione, ho riflettuto a lungo e ho parlato con persone di fiducia nella mia cerchia personale e all'interno della federazione. Questa decisione non è stata affatto facile. Il mio obiettivo principale è sempre stato il successo della squadra. Dopo una delusione così dolorosa, la squadra merita l'opportunità di un vero nuovo inizio. Vorrei ringraziare il mio staff tecnico, lo staff e tutti coloro che all'interno della federazione ci hanno sostenuto, e in particolare i giocatori, con i quali ho potuto lavorare in un clima di grande fiducia. Un ringraziamento speciale va anche ai tifosi. Ci avete sostenuto, avete creduto in noi, ci avete dato energia, anche nei momenti difficili. Mi rattrista profondamente avervi deluso e non essere riusciti a regalarvi altre serate di calcio in questo Mondiale. Vi meritavate molto di più".


    Il direttore sportivo della Germania, Rudi Voeller ha dichiarato: "Dopo la deludente eliminazione dai Mondiali per tutti, la decisione di Julian merita il nostro rispetto. Si sta assumendo la responsabilità anche quando avrebbe preferito continuare a plasmare la squadra, anteponendo gli interessi della nazionale ai propri. Naturalmente, tutti avremmo desiderato un risultato diverso al torneo e una prestazione migliore da parte della squadra. Ma Julian è e rimane un allenatore eccellente e sono convinto che continuerà ad avere successo nella sua carriera. Gli sono sinceramente grato per la collaborazione basata sulla fiducia e sul buon umore che abbiamo avuto".


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