Finisce l'era Nagelsmann: ufficiale l'esonero, Germania in pressing su Klopp

Il presidente della federcalcio tedesca, Bernd Neuendorf ha dichiarato: "La Federazione calcistica tedesca (DFB) desidera ringraziare espressamente Julian Nagelsmann per il lavoro svolto da settembre 2023. Ha incarnato un alto livello di impegno e un'ambizione eccezionale. Julian Nagelsmann è inoltre una persona estremamente coscienziosa e sincera, che tutti noi stimiamo moltissimo".





L'ormai ex ct della nazionale, Julian Nagelsmann ha dichiarato: "Negli ultimi giorni, dopo la nostra eliminazione, ho riflettuto a lungo e ho parlato con persone di fiducia nella mia cerchia personale e all'interno della federazione. Questa decisione non è stata affatto facile. Il mio obiettivo principale è sempre stato il successo della squadra. Dopo una delusione così dolorosa, la squadra merita l'opportunità di un vero nuovo inizio. Vorrei ringraziare il mio staff tecnico, lo staff e tutti coloro che all'interno della federazione ci hanno sostenuto, e in particolare i giocatori, con i quali ho potuto lavorare in un clima di grande fiducia. Un ringraziamento speciale va anche ai tifosi. Ci avete sostenuto, avete creduto in noi, ci avete dato energia, anche nei momenti difficili. Mi rattrista profondamente avervi deluso e non essere riusciti a regalarvi altre serate di calcio in questo Mondiale. Vi meritavate molto di più".





Il direttore sportivo della Germania, Rudi Voeller ha dichiarato: "Dopo la deludente eliminazione dai Mondiali per tutti, la decisione di Julian merita il nostro rispetto. Si sta assumendo la responsabilità anche quando avrebbe preferito continuare a plasmare la squadra, anteponendo gli interessi della nazionale ai propri. Naturalmente, tutti avremmo desiderato un risultato diverso al torneo e una prestazione migliore da parte della squadra. Ma Julian è e rimane un allenatore eccellente e sono convinto che continuerà ad avere successo nella sua carriera. Gli sono sinceramente grato per la collaborazione basata sulla fiducia e sul buon umore che abbiamo avuto".



