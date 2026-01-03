Finalmente il Wolverhampton, 3-0 al West Ham: per la peggior squadra d'Europa è la prima vittoria

Serviva abbandonare l'anno vecchio perché si verificasse il miracolo. Serviva entrare nell'anno nuovo. Perché sì, alla fine il Wolverhampton ce l'ha fatta davvero: ha vinto la sua prima partita.

Il fanalino di coda della Premier League, ultimissimo e lontanissimo dalla zona salvezza, si è imposto sul West Ham nel pomeriggio. E l'ha fatto neanche di poco: con un netto 3-0 costruito interamente nel primo tempo.

Certo, la strada verso la salvezza è ancora lunghissima e probabilmente improponibile. Ma intanto è già il primo passo verso una seconda parte di campionato quantomeno dignitosa.