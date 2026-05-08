Finali europee, ci sono tutte le cinque leghe top tranne l’Italia: dominio Premier

Sarà, in pratica, una sfida fra Premier e resto d’Europa. La Premier ha fatto la voce grossa anche in questa stagione d’Europa. Tre squadre nelle finali, così come era successo all’Italia nel 2022/23. Ma se allora era sembrato un caso isolato, questo hat-trick della Premier con Arsenal, Aston Villa e Crystal Palace sembra la logica conseguenza di un torneo tecnicamente, fisicamente ed economicamente dominante. Non è un caso, infatti, che già da settimane la Premier abbia ottenuto il posto aggiuntivo per le coppe nella prossima annata. E se l’Aston Villa dovesse alzare le coppe, potrebbe portare ben 6 formazioni in Champions l’anno prossimo.