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Matteo Occhiuto

Finali europee, ci sono tutte le cinque leghe top tranne l’Italia: dominio Premier

Champions League
Europa League
Conference League

Tre squadre inglesi nelle finali di Champions, Europa e Conference, una a testa per Ligue 1, Bundes e Liga: la Serie A unica grande assente.

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PSG-Arsenal, Aston Villa-Friburgo e Crystal Palace-Rayo Vallecano. È stato ufficialmente dettato il quadro delle finali delle tre competizioni europee per club. In Champions i campioni in carica del PSG difenderanno il titolo dall’Arsenal di Arteta; in Europa League prima volta all’ultimo atto per il Friburgo che affronterà l’esperto Emery e il suo Aston Villa; infine, la Conference, che ha prodotto l’incrocio anglo-spagnolo fra il Crystal Palace e il Rayo, entrambe alla prima finale.

Insomma, fra le prime cinque leghe europee tutte sono rappresentate…tranne l’Italia. Comanda ovviamente l’Inghilterra, che ha portato all’ultimo atto una squadra per coppa, sfidando Francia in Champions, Germania in Europa League e Spagna in Conference. La nostra Serie A, invece, guarderà, senza essere riuscita nemmeno ad arrivare alle semifinali.


  • LA PREMIER FA EIN-PLEIN

    Sarà, in pratica, una sfida fra Premier e resto d’Europa. La Premier ha fatto la voce grossa anche in questa stagione d’Europa. Tre squadre nelle finali, così come era successo all’Italia nel 2022/23. Ma se allora era sembrato un caso isolato, questo hat-trick della Premier con Arsenal, Aston Villa e Crystal Palace sembra la logica conseguenza di un torneo tecnicamente, fisicamente ed economicamente dominante. Non è un caso, infatti, che già da settimane la Premier abbia ottenuto il posto aggiuntivo per le coppe nella prossima annata. E se l’Aston Villa dovesse alzare le coppe, potrebbe portare ben 6 formazioni in Champions l’anno prossimo.

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  • LALIGA SPERA NEL RAYO

    Chi, poi, ha fatto molto bene in Europa è anche LaLiga. Il campionato spagnolo ha ottenuto il secondo posto nel ranking stagionale UEFA, portando a 5 i club qualificati alla prossima Champions. In semifinale il movimento iberico ha però perso l’Atletico, portando un’altra formazione di Madrid, il Rayo, all’ultimo atto della Conference.

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  • PSG CERTEZZA PER LA LIGUE 1

    Prosegue, invece, il percorso netto del PSG che è ormai una certezza della Champions. I parigini, nelle ultime sei stagioni, due volte hanno raggiunto la finale, quattro la semifinale. A loro avrebbe potuto aggiungersi lo Strasburgo, che però è andato ko nella semifinale col Rayo. La Ligue 1, comunque, anche quest’anno sarà rappresentata nelle finali delle coppe. 


  • FRIBURGO SORPRESA BUNDES

    La Bundes, infine, ha perso al penultimo atto il Bayern Monaco, che è uscito ko dal doppio confronto col PSG. Il campionato tedesco, però, avrà il Friburgo in finale di Europa League, dopo la rimonta che Grifo e compagni contro il Braga. Per la formazione biancorossa sarà la prima finale in una competizione UEFA:

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