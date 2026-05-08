Finali europee, ci sono tutte le cinque leghe top tranne l’Italia: dominio Premier

PSG-Arsenal, Aston Villa-Friburgo e Crystal Palace-Rayo Vallecano. È stato ufficialmente dettato il quadro delle finali delle tre competizioni europee per club. In Champions i campioni in carica del PSG difenderanno il titolo dall’Arsenal di Arteta; in Europa League prima volta all’ultimo atto per il Friburgo che affronterà l’esperto Emery e il suo Aston Villa; infine, la Conference, che ha prodotto l’incrocio anglo-spagnolo fra il Crystal Palace e il Rayo, entrambe alla prima finale.
Insomma, fra le prime cinque leghe europee tutte sono rappresentate…tranne l’Italia. Comanda ovviamente l’Inghilterra, che ha portato all’ultimo atto una squadra per coppa, sfidando Francia in Champions, Germania in Europa League e Spagna in Conference. La nostra Serie A, invece, guarderà, senza essere riuscita nemmeno ad arrivare alle semifinali.