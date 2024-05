Finale Playoff Serie D, Siracusa-LFA Reggio Calabria dove vederla: Rete Reggio o Reggio TV? Canale tv, diretta streaming, formazioni

È tempo della finale playoff del Gironi I di Serie D: di fronte, uno contro l'altra, il Siracusa di Spinelli e il Reggio Calabria di Trocini.

Ultimo atto della stagione di Siracusa e LFA Reggio Calabria. Al 'De Simone' va in scena al finale playoff del Girone I di Serie A tra le due squadre.



A sfidarsi saranno il Siracusa di Spinelli e il Reggio Calabria di Trocini, che hanno battuto rispettivamente 3-0 l’Acireale e 1-0 in trasferta la Vibonese nelle semifinali.

In virtù dei dieci punti di vantaggio al termine della regular season, il Siracusa ha a disposizione due risultati su tre: la LFA Reggio Calabria deve assolutamente vincere per avere la meglio. Qualsiasi altro risultato, anche dopo i supplementari previsti in caso di parità, consegnerebbe la vittoria dei play off agli aretusei.

Ricordiamo che la squadra che si aggiudicherà i playoff non verrà promossa direttamente in Serie C ma avrà un punteggio migliore rispetto alla perdente relativamente ai criteri per il ripescaggio, in base alle caselle libere lasciate dai club aventi diritto alla partecipazione della prossima Lega Pro.

Nella sfida di campionato furono i padroni casa ad imporsi a Siracusa, nel match valido per il girone di ritorno, grazie ad un calcio piazzato di Alma a pochi minuti dal 90’.