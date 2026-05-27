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Francesco Schirru

Finale Playoff Serie C: date e orari delle partite di andata e ritorno

Serie C

Due squadre per un posto nella Serie B 2026/2027: è tempo della quarta promossa dalla C dopo Vicenza, Arezzo e Benevento.

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Il lungo cammino playoff si conclude. Dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, promosse direttamente in Serie B dopo aver vinto il rispettivo girone di C, è tempo di conoscere l'ultima squadra che parteciperà al torneo 2026/2027.

I turni preliminari playoff sono andati avanti per tutto maggio, con le squadre dal decimo al quarto posto eliminate via via, lasciando spazio a quelle che si sono maggiormente distinte nel campionato regolare, costrette però ad entrare nel torneo post-stagionale regolare per il quarto posto.

La fine della primavera fa anche rima con la finalissima playoff, di scena in due gare di andata e ritorno.

  • LE DUE PARTITE DELLA FINALE

    A giugno si disputano le due partite che permetteranno a una sola squadra di superare i lunghi playoff e accedere alla prossima Serie B.

    L'andata della finalissima playoff di Serie C si gioca nella prima settimana di giugno, in particolare martedì 2 e domenica 7.

    La finale d'andata è prevista alle 21:15, mentre quella di ritorno alle ore 18.

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  • PARI TRA ANDATA E RITORNO

    A differenza degli altri turni playoff, la finale prevede i supplementari qualora le due squadre abbiano ottenuto lo stesso numero di goal tra andata e ritorno.

    Oltre ai due soliti tempi da 15 minuti, sono eventualmente previsti anche i rigori per determinare la squadra promossa nella Serie B 26/27.

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