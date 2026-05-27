Finale Playoff Serie C: date e orari delle partite di andata e ritorno

Il lungo cammino playoff si conclude. Dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, promosse direttamente in Serie B dopo aver vinto il rispettivo girone di C, è tempo di conoscere l'ultima squadra che parteciperà al torneo 2026/2027.
I turni preliminari playoff sono andati avanti per tutto maggio, con le squadre dal decimo al quarto posto eliminate via via, lasciando spazio a quelle che si sono maggiormente distinte nel campionato regolare, costrette però ad entrare nel torneo post-stagionale regolare per il quarto posto.
La fine della primavera fa anche rima con la finalissima playoff, di scena in due gare di andata e ritorno.