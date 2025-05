Finale Playoff Serie C 2024/2025 tra Pescara e Ternana: quando si gioca? Chi in casa all'andata? Cosa succede in caso di parità? Data, orario, criteri e regolamento

La finale dei Playoff di C vedrà sfidarsi Pescara e Ternana (eliminate Cerignola e Vicenza): tutto sul doppio confronto che vale la promozione in B.

La finale dei Playoff della Serie C 2024/2025 vedrà sfidarsi Pescara e Ternana.

Gli abruzzesi in semifinale hanno avuto ragione dell'Audace Cerignola (vittoria per 4-1 in trasferta, 1-1 in casa), mentre gli umbri hanno eliminato il Vicenza (0-0 e 3-1 al Liberati): le squadre di Silvio Baldini e di Fabio Liverani, ora, si contenderanno la promozione in B.

Quando si gioca la finale tra Pescara e Ternana? Chi in casa all'andata? Info su date, orari e regolamento dei Playoff di C.