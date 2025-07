Finale Euro 2025, Inghilterra-Spagna femminile 4-2 d.c.r.: trionfo ai rigori, le Leonesse sono ancora le regine d’Europa

Inghilterra vs Spagna

L’Inghilterra vince per la seconda volta nella sua storia gli Europei femminili: in finale la Spagna si arrende ai rigori.

L’Inghilterra supera l’ostacolo Spagna al termine di una vera e propria maratona e, per la seconda volta nella sua storia, trionfa ai Campionati Europei Femminili

Al St. Jakob-Park di Basilea non sono infatti bastati 120’ per decretare le nuove regine d’Europa. La sfida è all’altezza delle aspettative ed è anche equilibrata e sebbene le iberiche si siano sempre fatte preferire dal punto di vista del gioco, nel primo tempo per due volte Cata Coll è stata bravissima a negare alle Leonesse la rete del vantaggio.

Vantaggio che invece al 25’ trova la Spagna grazie a Mariona che, posizionata sul secondo palo, sfrutta al meglio un cross preciso di Ona Batlle e di testa sigla la rete che vale l’1-0.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo il vantaggio la Roja inizia a gestire i ritmi di gioco a proprio piacimento, dominando a livello di possesso palla, ma la superiorità tecnica non si traduce in quel 2-0 che avrebbe reso la strada decisamente più in discesa.

La partita resta dunque apertissima e al 57’ l’Inghilterra pareggia: cross preciso di Kelly (tra le migliori in campo) a cercare Russo che è abile ad incunearsi tra le due dirette marcatrici e ad insaccare di testa.

L’equilibrio regna fino alla fine della seconda frazione di gioco e così si va ai supplementari. A farsi preferire nell’extra time è la Spagna che fa più gioco e ci prova con maggiore insistenza, ma il risultato non cambia più e a decidere dunque la vincitrice di Euro 2025 è la lotteria dei calci di rigore.

I tiri dal dischetto si aprono con la trasformazione di Mead, che però nel calciare cade e tocca due volte il pallone, la battuta va dunque ripetuta e il suo secondo tiro viene respinto da Coll.

La Spagna si porta dunque avanti con Guijarro, ma è un vantaggio che dura poco, visto che Mariona e Bonmatì si fanno ipnotizzare da Hampton, mentre Paralluelo calcia a lato.

Per l’Inghilterra segnano invece Greenwood, Charles e la specialista Kelly, rendendo così inutile la parata di Coll su Williamson.

Le Leonesse, che in semifinale avevano eliminato l’Italia, tornano dunque a ruggire e si confermano le regine d’Europa trionfando per la seconda volta consecutiva.