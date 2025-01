Finale Australian Open 2025, Sinner-Zverev in chiaro: orario e canale

La finale degli Australian Open, che vedrà opposti Sinner e Zverev, sarà trasmessa anche in chiaro: il canale per seguire il match.

Ad un anno di distanza dal suo primo trionfo a Melbourne, Jannik Sinner è pronto a riprovarci.

Il campione italiano, dopo aver vinto gli Australian Open nel 2024, è riuscito a spingersi fino alla finale del primo Slam di stagione nel 2025.

A contendergli il titolo sarà il tedesco Alexander Zverev, per una super sfida che vedrà opposti il numero 1 ed il numero 2 del Ranking ATP.

Un evento attesissimo in Italia e, per questo motivo, è stato deciso che l’atto finale degli Australian Open del 2025 verrà trasmesso anche in chiaro e sarà dunque visibile per tutti gratuitamente.