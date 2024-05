Film Scudetto Napoli, durata e dove vederlo: Prime, Netflix o al cinema? Quando esce Sarò con te

I tifosi del Napoli aspettavano da tempo di vedere il film sullo Scudetto del Napoli: ora il racconto del titolo 2023 è realtà.

"Per la prima volta le telecamere sono entrate davvero all'interno, del centro sportivo e degli spogliatoi, non c'è nulla di finto o costruito in quello che voi vedrete".

Così il Napoli ha presentato 'Sarò con te', il film sullo Scudetto 2023 che racconta il titolo della squadra di Spalletti.

"Un film fatto da documentaristi,che hanno avuto libertà assoluta, il presidente ha avuto l'intelligenza di lasciare a noi la libertà creativa" ha dichiarato il regista Andrea Bosello.

"Il punto di vista è lo spogliatoio, non solo del Maradona o di Castel Volturno, ma sono tanti. C'è anche il pullman che è un altro luogo. Vedrete i pensieri dei protagonisti".