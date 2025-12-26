Getty Images
Nuovo film di Checco Zalone, quanto sta incassando Buen Camino? Gli incassi di oggi e in totale
Pubblicità
INCASSI BUEN CAMINO, QUANTI MILIONI OGGI?
Uscito al Cinema a Natale, dunque il 25 dicembre, nella prima giornata di programmazione il film di Checco Zalone ha incassato oltre 5 milioni di euro.
Nonostante l'uscita a fine dicembre, il film di Zalone è già uno dei più remunerativi dell'anno solare e della stagione cinematografica cominciata come di consueto ad agosto.
Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone, è diretto da Gennaro Nunziante, regista di tutti i film con protagonista il comico pugliese, eccezion fatta per Tolo Tolo (diretto dallo stesso Luca Pasquale Medici, vero nome dell'attore).
INCASSI BUEN CAMINO, QUANTI MILIONI IN TOTALE?
Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone, ha incassato fin qui 5.671.922 milioni di euro.
Medusa, che ha curato la distribuzione in Italia, punta a superare gli incassi dei precedenti film di Zalone, con Quo Vado? come obiettivo più importante.
In passato i film di Zalone hanno incassato, nello specifico:
- Cado dalle nubi (2009) 14.073.000 milioni
- Che bella giornata (2011) 43.474.047 milioni
- Sole a catinelle (2013)51.936.318 milioni
- Quo vado? (2016 65.365.676 milioni
- Tolo tolo (2020), 46.201.300 milioni
- PubblicitàPubblicità
QUANTO HANNO INCASSATO I FILM DI ZALONE
I sei film con Checco Zalone, tutti sceneggiati da lui e uno diretto (Tolo Tolo, 2020) hanno incassato un totale di 226 milioni di euro, una cifra che continuerà a crescere in virtù dell'arrivo di Buen Camino nel 2025.
LA TOP TEN DEGLI INCASSI ITALIANI DI TUTTI I TEMPI
- Avatar, 2009 (68.675.722 milioni) di James Cameron - Stati Uniti
- Quo vado?, 2016 (65.365.676 milioni) di Gennaro Nunziante - Italia
- Sole a catinelle, 2013 (51.936.318 milioni) di Gennaro Nunziante - Italia
- Titanic, 1997 (51.890.733 milioni) di James Cameron - Stati Uniti
- Inside Out 2, 2024 (46.530.579 milioni) - Stati Uniti
- Tolo tolo, 2020 (46.201.300 milioni) di Checco Zalone - Italia
- Avatar - La via dell'acqua, 2022 (45.048.670 milioni) di James Cameron - Stati Uniti
- Che bella giornata, 2011 (43.474.047 milioni) di Gennaro Nunziante - Italia
- Il re leone, 2019 (37.514.561 milioni) di Jon Favreau - Stati Uniti
- C'è ancora domani, 2023 (36.908.291 milioni) di Paola Cortellesi - Italia
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità