Nuovo film di Checco Zalone, quanto sta incassando Buen Camino? Gli incassi di oggi e in totale

Buen Camino è il nuovo film di Checco Zalone: della durata di 90 minuti, ovvero un'ora e mezzo, è partito con l'acceleratore: milioni di persone in tutta Italia hanno già visto al cinema la pellicola diretta da Gennero Nunziante.