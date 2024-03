Filippo Inzaghi verso il ritorno sulla panchina della Salernitana: contatti in corso

La Salernitana potrebbe presto cambiare di nuovo allenatore: contatti per il ritorno di Filippo Inzaghi.

Non c'è pace per la Salernitana, sconfitta anche dal Lecce e ormai lontanissima da quella salvezza conquistata nelle due precedenti stagioni: in seno alla società campana sono in corso attente riflessioni che potrebbero sancire un nuovo cambio in panchina.

La posizione di Fabio Liverani è infatti a forte rischio: nelle prossime ore potrebbe essere deciso l'esonero dell'ex centrocampista dopo appena un mese di gestione.

Al suo posto, il presidente Danilo Iervolino potrebbe richiamare Filippo Inzaghi, esonerato a febbraio.