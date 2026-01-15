Pubblicità
Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
Claudio D'Amato

FIFA Women's Champions Cup 2026 in esclusiva gratis su DAZN: come vedere le partite in diretta tv e streaming

DAZN ha annunciato l'acquisizione dei diritti di trasmissione della prima edizione della FIFA Women's Champions Cup: appuntamento dal 28 gennaio al 1º febbraio.

La prima edizione della FIFA Women's Champions Cup 2026 sarà visibile anche in Italia. E, soprattutto, gratis.

Lo ha reso noto DAZN, ufficializzando di aver acquisito i diritti di trasmissione del torneo femminile in programma dal 28 gennaio al 1° febbraio.

L'annuncio rientra nella partnership di lungo periodo tra DAZN e FIFA, che comprende anche il rilancio di FIFA+ previsto per quest'anno.

  • FIFA WOMEN'S CHAMPIONS CUP 2026 SU DAZN

    "La prima edizione del torneo per club di calcio femminile - si legge nel comunicato - sarà visibile anche gratuitamente in piattaforma. Appuntamento mercoledì 28 gennaio con le semifinali e domenica 1° febbraio con la finale".

    "DAZN trasmetterà in tutto il mondo (a eccezione di Brasile, Cina, Marocco, Regno Unito, Repubblica d’Irlanda; mentre negli Stati Uniti saranno trasmesse solo le semifinali) le sfide decisive".

  • PARTITE GRATIS

    "Il torneo sarà visibile anche gratuitamente su DAZN".

    "La prima edizione della FIFA Women’s Champions Cup™ assegnerà il trofeo il prossimo 1° febbraio all’Emirates Stadium di Londra, casa dell’Arsenal, dopo aver riunito le migliori squadre femminili di ciascuna confederazione in una nuova competizione di respiro internazionale.

    Le due semifinali si disputeranno mercoledì 28 gennaio al Gtech Community Stadium di Brentford. In programma due incontri di alto livello: le campionesse Concacaf del Gotham FC (Stati Uniti) affronteranno le campionesse CONMEBOL del Corinthians (Brasile) alle 13:30 (orario italiano), seguite dalla sfida tra l’Arsenal (Inghilterra), detentore della UEFA Women’s Champions League, e l’ASFAR (Marocco), campione in carica della CAF Women’s Champions League 2025, alle 19:00 (orario italiano).

    Domenica 1° febbraio l’attenzione si sposterà all’Emirates Stadium, dove verranno incoronate le prime campionesse intercontinentali per club del calcio femminile. Lo stadio ospiterà sia la finale per il terzo posto, in programma alle 15:45 (orario italiano), sia la finalissima alle 19:00 (orario italiano), che chiuderà la prima edizione della FIFA Women’s Champions Cup".

  • COME VEDERE LA FIFA WOMEN'S CHAMPIONS CUP 2026 SU DAZN IN TV E STREAMING?

    Le partite della FIFA Women's Champions Cup 2026, trasmesse gratis su DAZN, saranno visibili in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

    Il torneo, sempre gratis, sarà disponibile anche in streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili.

