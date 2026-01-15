FIFA Women's Champions Cup 2026 in esclusiva gratis su DAZN: come vedere le partite in diretta tv e streaming

Le partite della FIFA Women's Champions Cup 2026, trasmesse gratis su DAZN, saranno visibili in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Il torneo, sempre gratis, sarà disponibile anche in streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili.