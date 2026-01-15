FIFA Women's Champions Cup 2026 in esclusiva gratis su DAZN: come vedere le partite in diretta tv e streaming

"Il torneo sarà visibile anche gratuitamente su DAZN".
"La prima edizione della FIFA Women’s Champions Cup™ assegnerà il trofeo il prossimo 1° febbraio all’Emirates Stadium di Londra, casa dell’Arsenal, dopo aver riunito le migliori squadre femminili di ciascuna confederazione in una nuova competizione di respiro internazionale.
Le due semifinali si disputeranno mercoledì 28 gennaio al Gtech Community Stadium di Brentford. In programma due incontri di alto livello: le campionesse Concacaf del Gotham FC (Stati Uniti) affronteranno le campionesse CONMEBOL del Corinthians (Brasile) alle 13:30 (orario italiano), seguite dalla sfida tra l’Arsenal (Inghilterra), detentore della UEFA Women’s Champions League, e l’ASFAR (Marocco), campione in carica della CAF Women’s Champions League 2025, alle 19:00 (orario italiano).
Domenica 1° febbraio l’attenzione si sposterà all’Emirates Stadium, dove verranno incoronate le prime campionesse intercontinentali per club del calcio femminile. Lo stadio ospiterà sia la finale per il terzo posto, in programma alle 15:45 (orario italiano), sia la finalissima alle 19:00 (orario italiano), che chiuderà la prima edizione della FIFA Women’s Champions Cup".