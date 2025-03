Feyenoord-Inter 0-2, pagelle e tabellino: decidono Thuram e Lautaro

Feyenoord vs Inter

Successo convincente dei nerazzurri al De Kuip: una rete per tempo di Thuram e Lautaro regalano a Inzaghi la gara d'andata.

Finisce in favore dell'Inter la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord.

Al De Kuip, il primo tempo si conclude con i nerazzurri avanti grazie a Thuram. Fino al minuto 38 si procede senza particolare emozioni, con una gara piuttosto imbrigliata e l'Inter che non riesce a trovare varchi per rendersi pericolosa nell'area avversaria. Poi il centravanti dell'Inter va in rete calciando col destro al volo su assist di prima intenzione di Barella.

L'inizio della ripresa parte con il raddoppio dell'Inter grazie a Lautaro Martinez, bravo a sfruttare l'assist su tiro ribattuto da Zielinski e a ribadire in rete con un grande destro sotto la traversa.

A chiudere i giochi ci potrebbe pensare Zielinski su calcio di rigore, ma il polacco si fa neutralizzare la conclusione da Wellenreuther. Al triplice fischio esplode la gioia nerazzurra per un successo che fa pendere sulla sponda nerazzurra della bilancia le probabilità di passaggio ai quarti di finale.