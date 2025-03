In pochi giorni l'Inter si gioca l'accesso ai quarti e lo scontro diretto in campionato: Inzaghi deve gestire l'energie della rosa.

A metà marzo con ancora tutto in gioco per l'Inter, che sogna di concludere la stagione vincendo più trofei e rendendo l'annata storica. Essere dentro tutte e tre le competizioni, corsa per lo Scudetto, Champions e Coppa Italia, significa inevitabilmente avere tanti impegni e giocare quasi sempre ogni tre giorni.

Un fattore che ovviamente condiziona le scelte di Simone Inzaghi, consapevole di dover sfruttare il più possibile la rosa a disposizione. E sarà così anche nelle prossime due partite dei nerazzurri contro Feyenoord e Atalanta.

Questa sera l'Inter ospita gli olandesi per completare quanto fatto all'andata ma domenica sera ci sarà lo scontro diretto contro la squadra di Gian Piero Gasperini, a Bergamo. Ecco come Inzaghi ha intenzione di gestire le energie tra le due partite.