Cagliari vs Fiorentina

Il direttore generale della Fiorentina protesta contro la gestione del rinvio della partita contro il Cagliari: "Non ci è piaciuta".

Non le ha di certo mandate a dire. Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha fatto sentire la sua voce nel prepartita della sfida della squadra viola contro il Cagliari.

Il dg ha sottolineato, ai microfoni di DAZN, come non sia stata particolarmente gradita dalle parti di Firenze la gestione della questione rinvio dopo la decisione presa in seguito alla scomparsa del Papa nella giornata di lunedì 21 aprile.

Queste le sue parole.