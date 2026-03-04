Ferguson a Brighton per visite specialistiche: controlli per valutare l'infortunio

Ai box da inizio febbraio, Evan Ferguson si trova a Brighton per sottoporsi a una serie di visite specialistiche. Infortunatosi alla caviglia, l'attaccante della Roma è tornato nella città dove si è messo in mostra per decisione della Roma, che ha scelto di programmare i controlli così da monitorare le condizioni e valutare con più precisione il ritorno in campo nelle prossime settimane.

Conoscendo il giocatore e il suo percorso medico, il Brighton potrà gestire in maniera ottimale il suo recupero in maniera efficace e senza forzare i tempi. La Roma spera di avere Ferguson comunque il prima possibile come ovvio, ma senza che il ventunenne possa rischiare nulla.

Nonostante l'arrivo di Malen e il grande impatto dell'olandese nel campionato italiano, Gasperini aspetta con ansia il giovane attaccante, così che questi possa anche imparare dal collega e migliorare i suoi dati, piuttosto bassi nella prima parte di annata, con lo stesso tecnico che non è sempre stato tenero nei suoi confronti.