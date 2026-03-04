Goal.com
Infortunio Ferguson Roma ParmaGetty Images
GOAL

Ferguson a Brighton per visite specialistiche: controlli per valutare l'infortunio

Il giovane attaccante è fermo da gennaio per una distorsione alla caviglia, Gasperini spera di averlo prima del previsto il prossimo mese.

Ai box da inizio febbraio, Evan Ferguson si trova a Brighton per sottoporsi a una serie di visite specialistiche. Infortunatosi alla caviglia, l'attaccante della Roma è tornato nella città dove si è messo in mostra per decisione della Roma, che ha scelto di programmare i controlli così da monitorare le condizioni e valutare con più precisione il ritorno in campo nelle prossime settimane.

Conoscendo il giocatore e il suo percorso medico, il Brighton potrà gestire in maniera ottimale il suo recupero in maniera efficace e senza forzare i tempi. La Roma spera di avere Ferguson comunque il prima possibile come ovvio, ma senza che il ventunenne possa rischiare nulla. 

Nonostante l'arrivo di Malen e il grande impatto dell'olandese nel campionato italiano, Gasperini aspetta con ansia il giovane attaccante, così che questi possa anche imparare dal collega e migliorare i suoi dati, piuttosto bassi nella prima parte di annata, con lo stesso tecnico che non è sempre stato tenero nei suoi confronti.

  • QUANDO TORNA FERGUSON

    Ferguson dovrebbe rimanere fermo per almeno un altro mese, ma l'augurio della Roma è che possa essere nuovamente in campo già a metà aprile e non alla fine del mese.

    La Roma potrebbe essere ancora in corsa per la vittoria dell'Europa League e la qualificazione alla Champions tramite il campionato e per questo dovrà avere a disposizione la maggior parte degli interpreti per poter lottare al massimo e fino all'ultimo minuto.

    Al pari di Ferguson, del resto, è fuori anche Dovbyk: come il collega irlandese fermo da gennaio, anche l'ucraino non gioca una gara ufficiale da inizio anno.

  • OUT PER L'IRLANDA

    La Roma cercherà di non forzare il recupero di Ferguson in vista dell'ultima parte di stagione, un giocatore che potrebbe prendere al Mondiale di giugno qualora la sua rappresentativa riuscisse a superare gli imminenti playoff di fine mese.

    Playoff a cui Ferguson non prenderà parte, a meno di incredibili recuperi entro tre settimane: praticamente impensabile, considerando come il suo stop dovrebbe prolungarsi a metà-fine aprile.

    "Sarà una sfida per Evan ritrovare la forma fisica e la lucidità per competere" ha fatto sapere il ct Hallgrimsson. "Venerdì visiterà uno specialista, quindi ne sapremo di più, ma sembra improbabile che sarà con noi almeno a marzo. Dobbiamo essere preparati“. 

  • LA STAGIONE DI FERGUSON

    Cinque goal in ventidue partite ufficiali stagionali per Ferguson, che ha trovato la prima rete in Serie A solamente a fine novembre in occasione della gara contro la Cremonese.

    Tra dicembre e gennaio Ferguson sembrava aver cominciato a carburare, con quattro reti tra Genoa, Celtic e Lecce, prima che l'infortunio lo buttasse giù.

    La distorsione alla caviglia per cui è attualmente fermo lo aveva colpito anche in precedenza, riuscendo però, in quell'occasione, a riprendersi rapidamente.

