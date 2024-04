Fenerbahce, arriva il ritiro dal campionato turco? Folla allo stadio per decidere il futuro, ma il presidente frena

Dopo i fatti di Trabzonspor, i soci-tifosi del Fenerbahce si sono recati all'assemblea generale per l'eventuale abbandono del calcio turco.

Il Fenerbahce, per ora, non è fuori dal campionato turco. Il club di Istanbul ha chiamato a raccolta i soci per abbandonare la Super Lig, dopo quanto avvenuto a Trabzonspor con l'aggressione dei tifosi locali ai giocatori gialloblù, ma nulla è stato deciso in tal senso.

L'assemblea del 2 aprile, convocata allo stadio Sukru Saracoglu, ha portato oltre 25.000 tifosi-soci a decidere per il proseguo in Turchia o meno. Come? Tramite alzata di mano.

Una marea di tifosi si è recata allo stadio del Fenerbahce per prendere parte alla storia, che migliaia di fans locali attendevano dopo anni di polemiche. Il club delle megalopoli Istanbul discute il ritiro dal campionato alla vigilia della sfida contro l'Adana Demirspor, squadra in cui milita Mario Balotelli.

Nessuna decisione è stata presa: si parlerà di un possibile ritiro alla prossima assemblea, prevista in estate.