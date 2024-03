Fenerbahce, la clamorosa svolta? Può lasciare il campionato turco per giocare in Spagna o in Francia

Il Fenerbahce deciderà se abbandonare il torneo turco dopo l'aggressione subita. Si starebbe valutando il trasferimento nella Liga o in Ligue 1.

Il Fenerbahce è stufo. Dopo la note aggressione dei tifosi del Trabzonspor subita in campo, il 2 aprile il club turco valuterà se abbandonare il campionato. Il prossimo martedì è infatti prevista una riunione in cui la formazione gialloblù, tra le più importanti della nazione, annuncerà il ritiro dal torneo o meno.

L'Assemblrea generale straordinaria convocata per martedì 2 aprile potrebbe fare la storia non solo del Fenerbahce, ma anche dell'intero panorama europeo, considerando come il club della megalopoli turca abbia intenzione di chiedere 'asilo' ad un altro campionato.

A due mesi dal termine della Superlig turca, con il duello tra Galatasaray e Fenerbahce nel vivo (81 per il team di Icardi, 79 per quello di Dzeko e abisso rispetto alla terz classificata a 49), l'addio al torneo potrebbe portare ad un trasferimento all'estero. Magari nella Liga spagnola.