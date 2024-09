Fenerbahce-Galatasaray dove vederla: DAZN, Sky, NOW o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fenerbahce vs Galatasaray

Fenerbahce e Galatasaray nel big match del 6° turno di Super Lig: tutto su formazioni e dove vedere la sfida in diretta tv e streaming.

È il grande classico del calcio turco, il duello che ha caratterizzato la lotta per il titolo nella passata stagione: Fenerbahce e Galatasaray tornano ad affrontarsi in Super Lig.

Inizio col botto per Osimhen e compagni: cinque successi su altrettanti incontri disputati, diciassette goal fatti e quattro subiti.

Sono tredici, invece, i punti totalizzati dal Fenerbahce di José Mourinho: quattro vittorie e un pareggio, il 2-2 della seconda giornata sul campo del Goztepe.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Fenerbahce-Galatasaray: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.