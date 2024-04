Fenerbahce in campo dopo la protesta di Supercoppa, anche stavolta il goal arriva subito. Ma con i titolari

Dopo aver abbandonato il campo in Supercoppa dopo pochi secondi, il Fenerbahce ha schierato i titolari in Conference: di nuovo tutto alla normalità.

A pochi giorni dalla protesta programmata ed effettivamente messa in atto nella finale di Supercoppa turca, il Fenerbahce è sceso in campo in Conference League per la partita d'andata dei quarti contro l'Olympiacos.

Ancora in gioco per provare a vincere il primo trofeo europeo della sua storia, stavolta il Fenerbahce ha schierato i giocatori migliori nella trasferta greca, tra dui Edin Dzeko, capocannoniere del club al primo anno in terra turca dopo aver lasciato l'Inter.

Solamente panchina invece per Leonardo Bonucci, sbarcato sulle sponde del Bosforo a gennaio dopo aver lasciato Berlino e l'Union. In campo anche altri vecchi volti della Serie A come Krunic, Becao e Zajc, tutti passati in Serie A con alterne fortune.