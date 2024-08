Esordio in campionato per la squadra di José Mourinho. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

José Mourinho è pronto a iniziare il suo primo campionato da allenatore del Fenerbahce. Dopo l'esonero dalla Roma del gennaio 2024, lo Special One è tornato subito in sella accettando l'offerta del club turco. I gialloblù affronteranno l'Adana Demirspor nella gara inaugurale della SuperLig 2024/2025, con l'ambizione di tornare a vincere il titolo dopo dieci anni. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming. L'articolo prosegue qui sotto