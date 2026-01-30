Goal.com
Felipe Melo Galatasaray JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Felipe Melo provoca la Juventus e carica il Galatasaray prima dei playoff di Champions League: "Riscriviamo la storia come in passato"

Il brasiliano, nonostante il passato in bianconero, si schiera apertamente con un’altra sua ex squadra, il Galatasaray, in vista dei playoff di Champions League, ricordando sui social la storica vittoria contro la Juventus nel 2013.

Non c’è mai stato un vero e proprio legame d’amore tra Felipe Melo e la Juventus, nonostante le due stagioni trascorse in bianconero tra il 2009 e il 2011.

Dopo l’addio alla Vecchia Signora, Melo è passato al Galatasaray, club con cui ha disputato il maggior numero di partite in carriera, prima di fare ritorno in Italia all’Inter.

In vista della sfida tra due delle sue ex squadre, il brasiliano si è apertamente schierato sui social a favore dei turchi, ricordando come nel dicembre 2013 abbia contribuito a rendere una delle giornate più difficili della Juventus a livello europeo.

  • Felipe Melo JuventusGetty Images

    LA CONTROVERSA ESPERIENZA CON LA JUVENTUS

    Dopo una stagione di alto livello con la Fiorentina, Felipe Melo viene acquistato dalla Juventus nell’estate del 2009, con i bianconeri che versano nelle casse viola ben 25 milioni di euro, una cifra notevole per l’epoca.

    Il suo esordio fa ben sperare: Melo segna anche nel 3-1 esterno contro la Roma all’Olimpico, ma il futuro in bianconero si rivela incerto, tra prestazioni deludenti ed episodi controversi.

    L’avventura del brasiliano con i bianconeri si conclude due stagioni dopo, nel luglio 2011, quando si trasferisce al Galatasaray.

  • IL POST PROVOCATORIO SUI SOCIAL

    "Riscriviamo la storia come abbiamo fatto prima. Puoi farlo di nuovo con la forza che hai guadagnato dalla tua storia, glorioso Galatasaray!"

  • IN CAMPO IN GALATASARAY-JUVENTUS DEL 2013: L'INDIMENTICABILE INCUBO DEI TIFOSI BIANCONERI

    Una delle giornate più nere a livello europeo per la Juventus resta senz’altro quella di dicembre 2013.

    I bianconeri scendono in campo nell’ultima giornata della fase a gironi ad Istanbul contro il Galatasaray. Il match, interrotto la sera precedente, riprende in condizioni proibitive, con un campo a metà zappato durante la ripresa, sfavorendo la squadra di Antonio Conte.

    La rete che sancisce la vittoria dei turchi e l’eliminazione della Juventus viene segnata da Sneijder, ma tra gli 11 titolari c’era anche l’ex Felipe Melo, convinto di essersi preso una rivincita sulla sua vecchia squadra.

