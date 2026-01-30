Felipe Melo provoca la Juventus e carica il Galatasaray prima dei playoff di Champions League: "Riscriviamo la storia come in passato"

Non c’è mai stato un vero e proprio legame d’amore tra Felipe Melo e la Juventus, nonostante le due stagioni trascorse in bianconero tra il 2009 e il 2011.

Dopo l’addio alla Vecchia Signora, Melo è passato al Galatasaray, club con cui ha disputato il maggior numero di partite in carriera, prima di fare ritorno in Italia all’Inter.

In vista della sfida tra due delle sue ex squadre, il brasiliano si è apertamente schierato sui social a favore dei turchi, ricordando come nel dicembre 2013 abbia contribuito a rendere una delle giornate più difficili della Juventus a livello europeo.