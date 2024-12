Dopo tre mesi si è rivisto Federico Chiesa: tifosi del Liverpool entusiasti per i pochi minuti giocati

Southampton vs Liverpool

In campo nel secondo tempo della partita contro il Southampton, Chiesa ha mostrato ottime giocate che hanno entusiasmato i fans.

Ai tifosi del Liverpool è bastato un tempo per esaltarsi. La gara di Federico Chiesa contro il Southampton, tre mesi dopo l'ultima, è stata applaudita da tantissimi fans dei Reds sui social, pronti a mostrare tutto il proprio supporto nei confronti dell'attaccante italiano, alle prese con un infortunio a lungo e nuovamente in campo in seguito ad una lunga attesa.

Chiesa, infatti, è subentrato nella sfida di Carabao Cup contro un Southampton, che ha permesso al Liverpool di qualificarsi alle semifinali del torneo. Nonostante in Premier siano agli esatti opposti del campionato, le due squadre si sono date battaglia fino all'ultimo, con il successo di misura degli uomini di Slot al quale ha partecipato anche l'ex Juventus.

Scelto al posto di Alexander-Arnold al 46' per mettere minuti nelle gambe, Chiesa ha ritrovato il campo dopo un'altra gara di Carabao, ovvero quella contro il West Ham del 25 settembre. Da allora ha atteso il suo momento, arrivato dopo la panchina contro il Fulham.