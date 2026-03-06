FC 26, i migliori giovani attaccanti per la Carriera: chi cresce di più tra gli Under 21

Avvicinati al gioco con l’app EA SPORTS
L’app di EA SPORTS è la companion app mobile definitiva, che colma il divario tra il calcio reale e i tuoi giochi preferiti. Scaricalo ora per accedere a un feed personalizzato di risultati in tempo reale, analisi di esperti e premi esclusivi.
Perché scaricare l’app?
- Copertura in tempo reale: ottieni risultati e statistiche in tempo reale dai campionati più importanti del mondo.
- Premium Insights: accedi ad approfondimenti giornalistici e analisi tattiche tramite l'integrazione con The Athletic.
- Gioco interattivo: metti alla prova le tue conoscenze con quiz giornalieri, sondaggi per i tifosi e pronostici sulle partite.
- Premi esclusivi: sblocca contenuti di gioco esclusivi e premi EA SPORTS semplicemente restando attivo.
- Immagini delle partite in 3D: guarda l'azione da ogni angolazione grazie all'avanzata tecnologia "Virtual Play-by-Play".