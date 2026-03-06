Goal.com
FC 26, i migliori giovani attaccanti per la Carriera: chi cresce di più tra gli Under 21

Quali giovani Under 21 crescono di più nella modalità carriera di FC 26? La classifica delle migliori ali e punte per rating overall potenziale.

  • Tresoldi Bruges MonacoGetty Images

    MIGLIORI PUNTE GIOVANI PER LA CARRIERA DI FC 26

    NomeEtàRuoloSquadraOAOP
    Endrick19STBarcellona7791
    Camarda17STSporting CP6587
    Samu21STBayern7986
    Tel20STLipsia7786
    Bonny21STBetis7686
    Duran21STSalisburgo7986
    Kroupi19STBesiktas7485
    Harder20STMonaco7485
    Vitor Roque20STPSG7785
    Vermant21STSampdoria7285
    Konate21STBrighton7285
    Kostoulas18STBrighton7285
    Obi17STIndependiente6584
    Guiu19STDeportivo La Coruna7484
    Pio Esposito20STMan United7184
    Domina19STLione7484
    Santiago Castro20STAz7084
    Furo18STBruges6383
    Elias19STShakhtar7183
    Gueye19STUdinese7083
    Melia17STSt. Patrick's6483
    Meite17STRennes7083
    Oskarsson21STReal Sociedad7483
    Tresoldi21STBruges6983
    Stassin20STSaint-Etienne7583
    Ivanovic21STBenfica7583
    Stepanov18STNorimberga6383
    Espi20STLevante6883
  • Mika Godts Ajax 2024 2025Getty Images

    MIGLIORI ALI GIOVANI PER LA CARRIERA DI FC 26

    NomeEtàRuoloSquadraOAOP
    Doué20RWReal Madrid8591
    Nwaneri18RWBesiktas7687
    Savinho21RWMan City8287
    Sauer19LWPSV7286
    Moore18LWCercle Bruges7286
    Subiabre18LWRiver Plate6985
    Godts20LWJuventus7485
    Cordero18LWAl Hilal6985
    Curtis18LWMainz6384
    Bounida19LWLeicester6484
    Durdov17RWCopenaghen6484
    Van Bommel21LWAjax7284
    Bajraktarevic20RWDortmund7084
    Weiper20RWNizza6784
    Liberali18RWChelsea7684
    Lencina20RWRiver Plate7183
    Pablo Lopez19RWMirandes6383
    Ibrahima Mbaye17RWPSG6883
    Chaka Traoré20LWMilan Futuro6783
    Odobert20LWTottenham7583
    Schjelderup21LWBenfica7583
    Mohamed Ali-Cho21LWNizza7683
