FC 25, Theo Hernandez è il più forte del gioco in assoluto, meglio di Haaland e Mbappé: sorpresa, il milanista è primo per statistiche totali

Per statistiche totali, Theo condivide il primato con Bellingham. Nemmeno i fuoriclasse del calcio mondiale hanno un valore più alto.

Dal 20 settembre è disponibile FC 25. I possessori dell'Ultimate Edition, infatti, giocano al titolo di EA Sports, che dallo scorso FC 24 non si chiama più FIFA, con una settimana di anticipo rispetto a chi ha scelto e scegliere la Standard Edition, disponibile dal 27 settembre.

FC 25, I MIGLIORI GIOVANI PER LA CARRIERA

I giocatori in giro per il mondo cominciano a darsi da fare con le modalità Carriera e Ultimate Team, ancora una volta le più usate, cercando di avere in squadra grandi giocatori con rating overall alto, o in grado di crescere tantissimo nel corso degli anni virtuali.

Se Rodri e pochi altri possono contare su un rating di 91, il migliore tra i giocatori base, l'atleta di copertina Jude Bellingham può contare su un totale delle statistiche al top. Insieme a lui, però, una sorpresa: anche Theo Hernandez è il più forte di FC 25 in termini di statistiche totali.