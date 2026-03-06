Goal.com
Francesco Schirru

FC 26, i migliori giovani per la Carriera: ratings e crescita overall potenziale dei talenti tra i portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti

Modalità carriera di FC 26, quali sono i giovani giocatori e le gemme che crescono di più? Ecco l'overall potenziale dei migliori U21, dai portieri agli attaccanti.

La Modalità Carriera è uno dei clou anche su FC 26, in cui milioni di videogiocatori guidano la propria squadra per portarla alla gloria. Per farlo, però, occorrono giovani Under 21 poco costosi, in grado però di trasformarsi in dei top assoluti nel corso degli anni virtuali.

In questa pagina riepiloghiamo i migliori giovani per la modalità carriera di FC 26 in base al potenziale overall raggiungibile nel corso degli anni videoludici.

OA = Overall Attuale OP = Overall Potenziale. Nell'ultima riga dell'overall potenziale è rappresentato il massimo potenziale possibile per i giovani (+10, +15 e così via).

  • Camarda Lecce MilanGetty Images

    FC 26, LE GEMME NASCOSTE: LA CRESCITA POTENZIALE PIÙ ALTA

    CALCIO MASCHILE

    NomePosizioneOverall baseOverall potenziale
    MokioCDM7089
    SmitCAM7287
    VuskovicCB7287
    JeltschCB7287
    DuranvilleRM7287
    Pablo GarciaRM6687
    CamardaST6587
    ComuzzoCB7486
    EcheverriCAM7486
    StroeykensCM7486
    TalbiRM7386
    MooreLW7286
    SauerLW7286
    WannerCAM7286
    MileyCM7286
    Joao CostaRM7186
    MouzakitisCM7186
    KaretsasCAM7086
    NypanCM6986
    OuedraogoCAM6986
    CALCIO FEMMINILE 
    NomePosizioneOverall baseOverall potenziale
    DragoniCM7190
    SchertenleibCAM7489
    YohannesCM7388
    BenderRM7387
    SehitlerRM7387
    AstralagaGK7486
    LuyetLM7386
    BarcenasCAM7186
    IveljCDM6986
    DoradoCM6586
    CorralesLB7485
    BaumLW7285
    OlayaCAM7285
    BrownCM7285
    ScottCAM7085
    CamachoST6985
    Van EgmondST6585
    HuttonCDM7484
    ShawCAM7484
    MajarinCB7484
  • Guillaume Restes France 2024Getty Images

    FC 26, I MIGLIORI GIOVANI PORTIERI PER LA CARRIERA

    NomeEtàSquadraOAOP
    Restes20Tolosa7886
    Epolo20Standard Liegi7385
    Owusu-Oduro21AZ7184
    Seimen19Paderborn6684
    Penders20Strasburgo7384
    Brughmans17Genk5982
    Cardoso19Borussia Gladbach6782
    Beadle21Birmingham7082
    Risser20Lens7282
    Jaouen19Reims6882
    Calai21Sporting CP6881
    Delavalee21Charleroi7081
    Backhaus21Werder Brema6781
    Niflore18Dunkerque6381
    Heerkens19Ajax6480
    Kamga18Kaiserslautern5880
    Hellsteern17Stoccarda5980
    Zawieschitzky18Salisburgo6480
    Diogo Pinto19Estrela6880
    Fran Gonzalez21Real Madrid6380
    Andre Gomes20Alverca6980
    Weis20Burnley6880
  • kerkez(C)Getty Images

    FC 26, I MIGLIORI GIOVANI DIFENSORI PER LA CARRIERA

    NomeEtàRuoloSquadraOAOP
    Huijsen20DCReal Madrid8289
    Hato19TSChelsea7889
    Cubarsì18DCBarcellona8288
    Read19TDFeyenoord7588
    Jeltsch19DCStoccarda7287
    Vuskovic18DCAmburgo7287
    Lewis-Skelly18TSArsenal7887
    Diomande21DCSporting CP8087
    Bitshiabu20DCLipsia7587
    Balde21TSBarcellona8387
    Comuzzo20DCFiorentina7486
    Smets21DCGenk7686
    Antonio Silva21DCBenfica7886
    Lewis-Hall21TSNewcastle8086
    Koulierakis21DCWolfsburg7786
    Yoro19DCManchester United7886
    Kerkez21TSLiverpool8286
    Ordonez21DCBruges7586
    Scalvini21DCAtalanta7786
    Seys20DCBruges7386
    Gadou18DCSalisburgo6685
    Leon18TSManchester United6485
    Yarek20DCPSV7385
    Navarro20DCVillarreal7085
    Kushanov21DCManchester City7785
    Simic20DCAl Ittihad7085
    Goes21DCAz7785
    Querfeld21DCUnion Berlino7585
    Mosquera21DCArsenal7785
    Fernandes19TDPorto7585
    Acheapong19TDChelsea7085
    Palacio18DCArgentinos Juniors6985
  • Tottenham Hotspur FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    FC 26, I MIGLIORI CENTROCAMPISTI PER LA CARRIERA

    NomeEtàRuoloSquadraOAOP
    Yamal18RMBarcellona8995
    Joao Neves20CMPSG8590
    Estevao18RMChelsea7889
    Mokio17CDMAjax7089
    Yildiz20CAMJuventus7989
    Nico Paz21CAMComo7989
    Arda Guler20RMReal Madrid8189
    Gavi21CMBarcellona8389
    Mora18CAMPorto7689
    Ngumoha17LMLiverpool6888
    Jauregizar21CMAthletic Bilbao7888
    Mastantuono18CAMReal Madrid7788
    Quenda18RMSporting CP7688
    Nusa20LMLipsia7688
    Garcia19RMBetis6887
    Assane Diao20LMComo7687
    Pavlovic20CDMBayern Monaco7987
    Andrey Santos21CMChelsea8087
    Bergvall19CMTottenham7787
    Baleba21CDMBrighton8187
    Zaire-Emery19CMPSG8087
    Vermeeren20CMMarsiglia7787
    Larsson21CMEintracht7887
    Duranville19RMBorussia Dortmund7287
    Smit19CAMAz7287
    Karl17CAMBayern Monaco6386
    Bouaddi17CAMLille7586
    Karetsas17AMGenk7286
    Carrizo19RMVelez7186
    Joao Costa20RMAl Ettifaq7486
    Echeverri19CAMBayer Leverkusen7486
    Land19CMGroningen6886
    Talbi20RMSunderland7386
    Miley19CMNewcastle7286
    Gray19CDMTottenham7586
    Bahoya20LMEintracht7586
    Nypan18CMMiddlesbrough6986
    Wanner19CAMPSV7286
    Moleiro21LMVillarreal7986
    Bischof20CMBayern Monaco7686
    Stroeykens20CMAnderlecht7486
    Wharton21CDMCrystal Palace7986
    Fofana20LMLione7886
    Debast21CDMSporting CP7886
    Mouzakitis18CMOlympiacos7186
  • FC 26, I MIGLIORI ATTACCANTI PER LA CARRIERA

    NomeEtàRuoloSquadraOAOP
    Endrick19STBarcellona7791
    Doué20RWReal Madrid8591
    Camarda17STSporting CP6587
    Nwaneri18RWBesiktas7687
    Savinho21RWMan City8287
    Samu21STBayern7986
    Sauer19LWPSV7286
    Tel20STLipsia7786
    Bonny21STBetis7686
    Duran21STSalisburgo7986
    Moore18LWCercle Bruges7286
    Subiabre18LWRiver Plate6985
    Kroupi19STBesiktas7485
    Harder20STMonaco7485
    Vitor Roque20STPSG7785
    Vermant21STSampdoria7285
    Konate21STBrighton7285
    Godts20LWJuventus7485
    Cordero18LWAl Hilal6985
    Kostoulas18STBrighton7285
    Obi17STIndependiente6584
    Curtis18LWMainz6384
    Bounida19LWLeicester6484
    Kofane19STMiddlesbrough6884
    Durdov17RWCopenaghen6484
    Guiu19STDeportivo La Coruna7484
    Pio Esposito20STMan United7184
    Van Bommel21LWAjax7284
    Domina19STLione7484
    Bajraktarevic20RWDortmund7084
    Weiper20RWNizza6784
    Santiago Castro20STAz7084
    Liberali18RWChelsea7684
