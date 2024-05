FC 24 Team of the Season Serie A: polemiche sui social per le scelte finali, assenti diversi protagonisti

Svelati i TOTS della Serie A 2023/2024 su FC 24, ma le polemiche non mancano: tra i presenti anche Smalling e Berardi.

Come ogni anno, la primavera ha portato ai videogiocatori il Team of the Season della Serie A. Nel primo titolo di EA Sports dopo l'addio a FIFA, la scelta dei TOTS 2023/2024 ha portato a diverse polemiche per la presenza di alcuni giocatori tra i migliori della massima serie e l'assenza di altri colleghi.

Sui social, specialmente su X e Instagram, tantissimi utenti si sono detti dubbiosi a proposito delle scelte della EA Sports sulla Serie A, considerando l'inserimento di giocatori a loro dire non meritevoli dell'ingresso tra i TOTS come migliori dell'annata.

Tra gli assenti diversi protagonisti della Serie A, che non sono però riusciti a trovare posto tra i 23 scelti dalla EA Sports per rappresentare il campionato italiano.