Favola Di Gregorio: torna in campo dopo un mese e mezzo in Juventus-Genoa e para un rigore a Martin

Dall'incubo al sogno. Dall'abisso alla favola. Questo è quanto ha vissuto Michele Di Gregorio, finalmente in grado di togliersi di dosso la polvere accumulata in settimane complicatissime dal punto di vista personale.
Il portiere della Juventus è tornato in campo dopo un mese e mezzo: è entrato tra il primo e il secondo tempo al posto del titolare Perin, costretto a rimanere negli spogliatoi a causa di un fastidio a un polpaccio.
Difficile immaginare un ritorno più dolce per Di Gregorio, che ha messo lo zampino sull'importantissima vittoria bianconera in chiave Champions League, con tanto di rigore parato.