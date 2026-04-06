Favola Di Gregorio: torna in campo dopo un mese e mezzo in Juventus-Genoa e para un rigore a Martin

Tutto è accaduto a un quarto d'ora circa dalla fine, con la Juventus in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Bremer e McKennie: il momento, cioè, in cui il Genoa si è visto beneficiare di un calcio di rigore.

Bremer ha commesso fallo al limite dell'area su Martin. Al limite? In realtà sulla linea dei 16 metri, come decretato successivamente dal VAR, che ha indotto Massa a modificare la propria decisione: da punizione a rigore.

Sul dischetto si è portato lo stesso Martin, che ha calciato sulla propria sinistra: Di Gregorio ha però intuito la traiettoria dell'esecuzione e ha respinto. Ripetendosi poi, qualche secondo più tardi e sugli sviluppi dell'azione, su un nuovo tentativo volante dello spagnolo.