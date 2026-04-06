Perché il cambio Perin-Di Gregorio all'intervallo di Juventus-Genoa: infortunio per l'ex genoano

La partita da ex di Mattia Perin, che al Genoa ha scritto un capitolo molto importante della propria carriera, non è arrivata al 90': anzi, si è fermata alla metà esatta, durando appena per i primi 45 minuti.

L'ex rossoblù ha abbandonato i pali della Juventus tra il primo e il secondo tempo della gara dell'Allianz Stadium, con la squadra di Spalletti già in vantaggio per 2-0: al suo posto è entrato il suo nuovo secondo, ovvero Michele Di Gregorio.

Perché Di Gregorio ha preso il posto di Perin all'intervallo? Il motivo della sostituzione, non operata per una scelta tecnica.