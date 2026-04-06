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Di Gregorio PerinGetty/GOAL
Stefano Silvestri

Perché il cambio Perin-Di Gregorio all'intervallo di Juventus-Genoa: infortunio per l'ex genoano

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M. Perin
M. Di Gregorio

Spalletti è stato costretto a cambiare tra i pali tra il primo e il secondo tempo, col risultato di 2-0 a favore dei bianconeri: cos'è successo e il motivo della sostituzione.

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La partita da ex di Mattia Perin, che al Genoa ha scritto un capitolo molto importante della propria carriera, non è arrivata al 90': anzi, si è fermata alla metà esatta, durando appena per i primi 45 minuti.

L'ex rossoblù ha abbandonato i pali della Juventus tra il primo e il secondo tempo della gara dell'Allianz Stadium, con la squadra di Spalletti già in vantaggio per 2-0: al suo posto è entrato il suo nuovo secondo, ovvero Michele Di Gregorio.

Perché Di Gregorio ha preso il posto di Perin all'intervallo? Il motivo della sostituzione, non operata per una scelta tecnica.

  • PROBLEMI PER PERIN

    Perin ha alzato bandiera bianca a causa di un problema fisico: come spiegato da Sky Sport, un fastidio a un polpaccio ha costretto il portiere della Juventus a fermarsi, rimanendo così negli spogliatoi senza poter disputare la ripresa. Per questo motivo Di Gregorio è entrato al suo posto.

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  • RIECCO DI GREGORIO

    Lo stesso Di Gregorio ha ripreso posto tra i pali della Juventus un mese e mezzo circa dopo l'ultima volta: era stato accantonato da Spalletti dopo una serie di errori, l'ultimo quello in Juventus-Como del 21 febbraio.

    Qualche giorno dopo Perin ha preso il posto dell'ex monzese contro il Galatasaray, in Champions League: una gerarchia mantenuta per cinque partite e mezza, primo tempo contro il Genoa compreso, prima del rientro (forzato) in campo di Di Gregorio.

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  • ATTESA PER GLI ESAMI

    Per quanto riguarda Perin, andrà compreso il grado di serietà dell'infortunio rimediato nel primo tempo di Juventus-Genoa. Il portiere bianconero si sottoporrà nei prossimi giorni agli accertamenti di rito, che faranno chiarezza su quanto accaduto allo Stadium.

  • NUOVE GERARCHIE?

    Di Gregorio, intanto, spera nel controsorpasso nei confronti di Perin. Possibilmente già da Atalanta-Juventus, big match di campionato in programma alla New Balance Arena di Bergamo sabato 11 aprile.

    Prima di tutto, come detto, andranno comprese a fondo le condizioni di Perin. Solo in un secondo momento Spalletti potrà definire con chiarezza le gerarchie verso la sfida con l'Atalanta.

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