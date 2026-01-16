Fatta per Harrison alla Fiorentina: il giocatore è a Firenze, sarà a disposizione per il Bologna?

L’ufficialità non è ancora arrivata, ma ormai non ci sono più dubbi: Jack Harrison sarà un nuovo giocatore della Fiorentina.

L’esterno offensivo inglese, proveniente dal Leeds, è atterrato a Firenze nella giornata di venerdì per compiere gli ultimi passaggi necessari prima di apporre la firma sul contratto che lo renderà a tutti gli effetti un calciatore viola.

La Fiorentina dovrebbe annunciare il suo acquisto già nel corso della settimana: sarà dunque a disposizione di Vanoli per la sfida con il Bologna in programma domenica al Dall’Ara?