Leonardo Gualano

Fatta per Harrison alla Fiorentina: il giocatore è a Firenze, sarà a disposizione per il Bologna?

La Fiorentina ha di fatto piazzato il suo terzo colpo di mercato prelevando Jack Harrison dal Leeds: ci sarà nel Derby dell’Appennino?

L’ufficialità non è ancora arrivata, ma ormai non ci sono più dubbi: Jack Harrison sarà un nuovo giocatore della Fiorentina.

L’esterno offensivo inglese, proveniente dal Leeds, è atterrato a Firenze nella giornata di venerdì per compiere gli ultimi passaggi necessari prima di apporre la firma sul contratto che lo renderà a tutti gli effetti un calciatore viola.

La Fiorentina dovrebbe annunciare il suo acquisto già nel corso della settimana: sarà dunque a disposizione di Vanoli per la sfida con il Bologna in programma domenica al Dall’Ara?

  • OPERAZIONE CONCLUSA COL LEEDS

    La Fiorentina e il Leeds hanno trovato un’intesa definitiva dopo alcuni giorni di trattative.

    L’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito oneroso da circa un milione di euro, accompagnato da un diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi sui 7 milioni.

  • HARRISON GIÀ A FIRENZE

    L’esterno offensivo inglese è arrivato a Firenze nel pomeriggio di venerdì.

    Harrison si è sottoposto alle visite mediche di rito, ultimo step necessario, questo, per chiudere definitivamente l’operazione.

  • A DISPOSIZIONE PER IL BOLOGNA?

    Anche qualora la Fiorentina dovesse annunciare il suo ingaggio prima di domenica, Harrison non sarebbe a disposizione per la sfida con il Bologna.

    Secondo quanto riportato infatti da “Violanews”, il giocatore dovrà fare ritorno in Inghilterra per completare alcune pratiche burocratiche e ottenere il visto.

    Harrison sarà dunque a disposizione di Vanoli solo a partire dalla giornata di lunedì.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA A BOLOGNA

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.

