Dzeko Fiorentina Sigma Olomuc 2025 16.9
Leonardo Gualano

Fatta per Dzeko allo Schalke 04: i suoi sei mesi alla Fiorentina, il megafono e la scelta di tornare in Germania

Edin Dzeko si appresta a chiudere la sua terza avventura italiana: lascia la Fiorentina dopo solo sei mesi per ripartire della Germania.

Edin Dzeko si prepara a salutare nuovamente, e questa volta con ogni probabilità in maniera definitiva, la nostra Serie A.

È infatti giunta alla sua conclusione, dopo soli sei mesi e mezzo, la sua avventura con la maglia della Fiorentina.

Ad attendere il ‘Cigno di Sarajevo’ ci sarà un ritorno in Germania, dove ad attenderlo c’è lo Schalke 04.

  Edin Dzeko Fiorentina

    OPERAZIONE GIÀ DEFINITA

    Come riportato da ‘Sky’, l’operazione che porterà Edin Dzeko allo Schalke 04 è da considerarsi già definita.

    L’attaccante bosniaco lascerà già nelle prossime ore l’Italia e, nella giornata di giovedì, si sottoporrà alle visite mediche che precederanno la firma sul suo contratto.

  • A TITOLO DEFINITIVO

    Quello di Edin Dzeko alla Fiorentina sarà un addio a titolo definitivo, avendo sottoscritto lo scorso luglio un contratto annuale con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.

    Il bomber bosniaco si legherà allo Schalke per i prossimi sei mesi e dunque fino al termine di questa stagione.

    Arrivato a parametro zero a Firenze, è stato liberato dal club gigliato senza la richiesta di alcun esborso.

  Dzeko Atalanta Fiorentina

    I SUOI SEI MESI ALLA FIORENTINA

    Approdato alla Fiorentina lo scorso luglio dopo un’esperienza in Turchia con il Fenerbahçe, Dzeko doveva in un primo momento rappresentare il vice-Kean e soprattutto l’uomo in grado non solo di garantire un buon numero di goal, ma anche tanta esperienza all’interno dello spogliatoio.

    Dzeko lascerà Firenze dopo 18 partite in maglia gigliata, due goal (entrambi in Conference League) ed aver trovato sempre meno spazio agli ordini di Paolo Vanoli.

    Della sua esperienza in viola resterà soprattutto un’immagine già passata alla storia: il suo colloquio, megafono in mano, con i tifosi della Fiorentina dopo una sconfitta patita a novembre a Bergamo contro l’Atalanta e dopo che, nei giorni precedenti, aveva chiesto maggior sostegno e fischi solo dopo il triplice fischio finale.

    Era quello un momento nel quale la Fiorentina era in grandissima crisi di gioco e risultati ed era ultima in classifica in Serie A.

  • UN RITORNO IN GERMANIA

    Dzeko, che nel corso di questa sessione di mercato era finito anche nel mirino del Paris FC, ha deciso di ripartire dalla Germania e da un calcio che già conosce alla perfezione.

    Tra il 2007 ed il 2010 si è consacrato come uno dei centravanti più forti della sua generazione con la maglia del Wolfsburg, squadra con la quale ha segnato qualcosa come 85 goal in 142 partite complessive e vinto un campionato da capocannoniere.

    Ad attenderlo non ci sarà però, questa volta, la Bundesliga, bensì la 2. Bundesliga.

    Con i suoi goal proverà infatti a trascinare lo Schalke 04 (che attualmente è primo in classifica) a quel ritorno in massima serie atteso dal 2023.

