Fate salire Kobbie Mainoo sull'aereo! Thomas Tuchel commetterebbe lo stesso errore di Ruben Amorim escludendo il centrocampista del Manchester United dalla rosa dell'Inghilterra per i Mondiali.

Thomas Tuchel ora deve assicurarsi di non commettere lo stesso errore di Amorim. Mainoo è sbucato dal nulla ed è entrato nella rosa della nazionale maggiore inglese nel marzo 2024, superando la Under 21 grazie alle sue prestazioni mature sotto la guida di Erik ten Hag.

Ha brillato quando gli è stata data l'opportunità da Sir Gareth Southgate e si è presto affermato come titolare, giocando tutte le partite a eliminazione diretta dell'Inghilterra a Euro 2024, che ha raggiunto la finale. Eppure da allora ha giocato solo una volta con i Three Lions, come sostituto nella partita di Nations League in trasferta contro l'Irlanda.

Un infortunio ha impedito a Lee Carsley di scegliere nuovamente Mainoo per le sue ultime partite come allenatore dell'Inghilterra, e il centrocampista si stava riprendendo da un problema al tendine del ginocchio quando Tuchel ha selezionato la sua prima rosa come allenatore della nazionale nel marzo 2025. Quando Mainoo è tornato in forma, era ai margini della rosa di Amorim ed era comprensibile che Tuchel avesse scelto di guardare altrove nelle successive quattro finestre internazionali.

Ma ora che Mainoo sta giocando un ruolo fondamentale nella rinascita dello United sotto la guida di Carrick, Tuchel non può più ignorarlo.