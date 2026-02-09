Goal.com
Fate salire Kobbie Mainoo sull'aereo! Thomas Tuchel commetterebbe lo stesso errore di Ruben Amorim escludendo il centrocampista del Manchester United dalla rosa dell'Inghilterra per i Mondiali.

Se Ruben Amorim fosse rimasto alla guida del Manchester United, Kobbie Mainoo starebbe parlando con i potenziali club per lasciare la squadra, se non se ne fosse già andato. Invece, il centrocampista cresciuto nel vivaio sta prosperando sotto la guida di Michael Carrick e sembra essere il presente e il futuro dello United. Con ogni partita che gioca, Mainoo sta rendendo sempre più ridicola la decisione di Amorim di ignorare il suo talento.

Thomas Tuchel ora deve assicurarsi di non commettere lo stesso errore di Amorim. Mainoo è sbucato dal nulla ed è entrato nella rosa della nazionale maggiore inglese nel marzo 2024, superando la Under 21 grazie alle sue prestazioni mature sotto la guida di Erik ten Hag.

Ha brillato quando gli è stata data l'opportunità da Sir Gareth Southgate e si è presto affermato come titolare, giocando tutte le partite a eliminazione diretta dell'Inghilterra a Euro 2024, che ha raggiunto la finale. Eppure da allora ha giocato solo una volta con i Three Lions, come sostituto nella partita di Nations League in trasferta contro l'Irlanda.

Un infortunio ha impedito a Lee Carsley di scegliere nuovamente Mainoo per le sue ultime partite come allenatore dell'Inghilterra, e il centrocampista si stava riprendendo da un problema al tendine del ginocchio quando Tuchel ha selezionato la sua prima rosa come allenatore della nazionale nel marzo 2025. Quando Mainoo è tornato in forma, era ai margini della rosa di Amorim ed era comprensibile che Tuchel avesse scelto di guardare altrove nelle successive quattro finestre internazionali.

Ma ora che Mainoo sta giocando un ruolo fondamentale nella rinascita dello United sotto la guida di Carrick, Tuchel non può più ignorarlo.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Giocatore rinato

    Il ritorno di Mainoo è stato emozionante quasi quanto il suo esordio in prima squadra da adolescente sotto la guida di Ten Hag nel novembre 2023, quando sembrava il giocatore più elegante in campo al suo debutto contro l'Everton e non si è mai voltato indietro.

    Sebbene tutti sapessero di cosa fosse capace Mainoo, non era irragionevole supporre che le sue capacità fossero svanite durante il suo lungo esilio dalla squadra. Nelle sue 11 presenze in questa stagione come sostituto sotto Amorim, la più lunga delle quali è durata 45 minuti, è stato in gran parte inefficace. La sua unica partenza in campo in questa stagione, al Grimsby Town, ha portato alla più umiliante eliminazione in coppa mai subita dallo United. Mainoo non ha esattamente brillato quando Darren Fletcher gli ha dato la possibilità di giocare titolare in FA Cup contro il Brighton, e la sua fiducia sembrava esaurita, il sorriso scomparso dal suo volto.

    Ma sotto la guida di Carrick sembra rinato. Mainoo ha coperto più terreno di qualsiasi altro giocatore dello United in tre delle ultime quattro partite, smentendo l'apparente convinzione di Amorim che non avesse le caratteristiche fisiche per eccellere nel suo sistema, o addirittura a questo livello.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Come se non si fosse mai fermato

    Contro il Tottenham, Mainoo ha vinto il maggior numero di duelli e ha effettuato il maggior numero di dribbling tra tutti i giocatori dello United. Il suo astuto passaggio a Bryan Mbeumo per il gol di apertura sabato è stato il suo secondo assist in quattro partite, l'unico altro in questa stagione risalisce alla fatidica serata di Grimsby.

    Mainoo ha anche sfruttato il suo lato combattivo nelle ultime quattro partite, portando il suo gioco di passaggi a un nuovo livello. Se è riuscito a essere così bravo dopo quasi un anno senza giocare da titolare, immaginate quanto sarebbe stato bravo se avesse giocato ogni settimana sotto la guida di Amorim.

    Gary Lineker ha scherzato lunedì dicendo che Mainoo dovrebbe considerare di fare causa al portoghese per l'"impatto negativo" che ha avuto sulla sua carriera, anche se nessuno, vedendo il centrocampista giocare con tanta sicurezza e fluidità contro Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham, avrebbe potuto immaginare che fossero passati otto mesi senza che giocasse una partita da titolare in Premier League.

  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    La Coppa del Mondo torna all'orizzonte

    Carrick ha messo in guardia dal "mettere tutto questo sulle sue spalle e aspettarsi così tanto da lui", vista la lunga assenza di Mainoo, ma lo ha anche elogiato per essersi reinserito immediatamente nella squadra.

    "Gli va dato merito per essere entrato subito in campo e aver trovato il suo ritmo calcistico, cosa non facile dopo un periodo di inattività", ha detto Carrick sabato. "Ha sicuramente ancora molto da dare, vista la sua età e la fase della carriera in cui si trova. In realtà, è solo all'inizio. E ha già accumulato tanta esperienza in occasioni importanti, partite decisive e situazioni di pressione".

    E la prospettiva delle partite più importanti e delle situazioni più stressanti, in un Mondiale, è tornata all'orizzonte.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    Talento unico

    Il centrocampo dell'Inghilterra è più affollato rispetto al 2024 e Tuchel sembra molto affezionato alla coppia di centrocampisti Elliot Anderson e Declan Rice che ha scoperto per caso a settembre. Sembra anche riporre molta fiducia in Jordan Henderson, che ha convocato in tutti e cinque i suoi ritiri grazie alla sua esperienza e al ruolo di guida che può ricoprire.

    Poi c'è Nico O'Reilly, che ha giocato come terzino sinistro per l'Inghilterra, ma che è sembrato ancora più utile per il City da quando è stato schierato a centrocampo. Ma Mainoo ha qualcosa che nessun centrocampista inglese ha, ovvero la capacità di ricevere la palla in quasi tutte le situazioni e di sentirsi a proprio agio con essa.

    L'Inghilterra fatica a controllare le partite con il possesso palla da più di 30 anni, ma Mainoo, che Lineker ha descritto come il miglior giocatore dei Three Lions a Euro 2024, può dare loro un controllo più saldo sul gioco.

  • Kobbie Mainoo Man UtdGetty

    "Passagli la palla in qualsiasi momento"

    "Kobbie è davvero speciale, secondo la mia esperienza nel calcio internazionale, perché a volte puoi perdere perché perdi il controllo della partita", ha detto a GOAL l'ex centrocampista dell'Inghilterra e del Manchester United Owen Hargreaves.

    "Abbiamo molti grandi giocatori. Non possiamo schierare tutti i numeri 10, ma una cosa che Kobbie ti dà è che puoi passargli la palla in qualsiasi momento. Nel calcio internazionale questo è fondamentale, perché se guardi quel ragazzo, non gioca da un anno, poi affronti le due squadre più forti del campionato (City e Arsenal), che hanno il maggior possesso palla del campionato, e lui è in grado di passare la palla e dimostrare coraggio.

    "Sono davvero orgoglioso di lui per come ha iniziato a giocare dopo un anno di inattività. E, ad essere sincero, non credo di averlo mai visto giocare male. Per un giovane, raggiungere ciò che ha fatto, segnare il gol della vittoria nella finale di FA Cup, avere un impatto sulla scena internazionale, non giocare per un anno quando probabilmente sei uno dei migliori giovani giocatori del Paese, e poi giocare le partite che ha giocato, ti dice tutto quello che c'è da sapere. Immaginate come sarà quando sarà più grande e avrà più esperienza".

  • Thomas Tuchel England 2025Getty Images

    Dai una scossa all'Inghilterra

    Tuchel ha tendenzialmente privilegiato i giocatori più esperti, motivo per cui ha richiamato Henderson e Marcus Rashford. Il suo contratto a breve termine con l'Inghilterra gli offre meno motivazioni per lanciare giovani giocatori di potenziale, e i Mondiali di quest'estate sembrano essere la sua unica occasione di gloria, quindi è comprensibile che non voglia sperimentare.

    L'Inghilterra ha ottenuto ottimi risultati senza Mainoo, vincendo tutte le partite di qualificazione senza subire gol, ma un'altra cosa che Tuchel ama fare è alimentare una forte competizione interna per i posti in squadra e ricordare gentilmente a tutti che il loro posto nella formazione titolare o anche solo nella rosa non è garantito.

    E se Tuchel vorrà dare un'altra scossa ai suoi giocatori quando li rivedrà il mese prossimo per le amichevoli contro Uruguay e Giappone, non c'è giocatore migliore di Mainoo, che è tornato dopo un periodo di inattività e ha giocato come se non se ne fosse mai andato.

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

