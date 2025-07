Fantastici 4, quando esce in Italia? Le date per cinema e streaming, svelata la durata

Pedro Pascal al cinema con il resto dei Fantastici 4 per l'inizio della sesta fase dell'MCU e in streaming nei prossimi mesi.

Comincia la sesta fase dell'MCU, l'universo Marvel Cinematic Universe che prova a riprendersi dopo diversi flop e parecchi film poco apprezzati da pubblico e critica. Il nuovo percorso parte con I Fantastici Quattro - Gli inizi diretto da Mark Shakman, terzo reboot della saga dedicata ai personaggi creati a inizio anni '60 da Jack Kirby e Stan Lee.

Tra i film più attesi dell'estate, i Fantastici 4 vede tra i protagonisti quel Pedro Pascal divenuto negli ultimi anni uno degli attori più seguiti al mondo e presto al cinema anche don Eddington di Ari Aster. Nel cast anche Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn ad intepretare gli altri supereroi principali.

L'attesa per l'uscita al cinema dei Fantastici 4 sta per finire, mentre per l'arrivo nelle piattaforme streaming servirà attendere ancora diversi mesi.