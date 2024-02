Falco riparte dalla Romania: è un nuovo giocatore del Cluj

L'attaccante classe 1992 era svincolato dopo la fine dell'avventura con la Stella Rossa: sarà allenato da Mutu e ha firmato fino al 2025.

Nuova avventura per Filippo Falco. L’ex attaccante di Lecce, Cagliari e Stella Rossa è un nuovo giocatore del Cluj.

Il club rumeno ha annunciato l’arrivo del calciatore italiano, svincolato da poche settimane dopo la fine dell’avventura con il club serbo.

Nei giorni scorsi, dopo la fine dell’avventura con la Stella Rossa, Falco si è allenato per alcuni giorni con il Taranto, formazione pugliese che milita nel Girone C del campionato di Serie C.

Il calciatore classe 1992 ha firmato un contratto fino al 2025 e sarà allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Adrian Mutu, alla guida della formazione rumena dallo scorso 24 gennaio.