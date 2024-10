Fagioli sostituito all'intervallo di Italia-Israele: Spalletti boccia il centrocampista della Juventus

Italia vs Israele

Dura solo un tempo la gara di Nicolò Fagioli contro Israele: all'intervallo entra Ricci al suo posto.

Uno dei tre cambi di Luciano Spalletti rispetto all'ultima partita dell'Italia era stata la scelta di schierare Nicolò Fagioli come regista lasciando in panchina Samuele Ricci.

Una decisione che però non ha portato i risultati sperati per gli azzurri, anzi. Bocciatura da parte del commissario tecnico che non aspetta tempo e lo lascia fuori nel corso dell'intervallo.

Al posto di Fagioli ovviamente l'ingresso in campo di Ricci, che aveva convinto anche nell'ultima partita dell'Italia contro il Belgio e dopo questa sera, difficilmente perderà di nuovo il posto.