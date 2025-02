Il centrocampista bianconero può lasciare Torino: più di un'opzione sul tavolo, ultime ore di calciomercato decisive.

È uno dei nomi più chiacchierati in questo calciomercato giunto alle battute conclusive: Nicolò Fagioli può davvero salutare la Juventus.

Un divorzio che sembrava scontato, poi rimandato fino all'ultimo giorno utile prima del gong definitivo: per il classe 2001 si prospettano delle ore di fuoco, in attesa di conoscere una volta per tutte quale sarà il proprio futuro.

Ma dove può finire Fagioli in questo ultimo giorno di calciomercato? Tutte le possibili opzioni.