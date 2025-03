Fagioli e l’addio alla Juventus: “Thiago Motta non mi considerava più, se l’allenatore non ti vede non rendi”

Nicolò Fagioli, in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, svela: “Nel momento dell’addio alla Juve ho pianto, Firenze mi ha accolto”.

Domenica sera, dopo il triplice fischio finale di Fiorentina-Juventus, sono stati in molti a porsi una domanda: realmente un giocatore come Nicolò Fagioli non serve ai bianconeri?

Il centrocampista, che a febbraio ha lasciato la Vecchia Signora per iniziare un’avventura tutta nuova in riva all’Arno, proprio contro i suoi ex compagni ha sfornato una prestazione di valore assoluto.

Due assist, intuizioni e giocate con le quali ha letteralmente dominato in mediana, tanto da risultare al 90’ e dopo un incredibile 3-0, uno dei migliori in campo.

Fagioli, in una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, ha parlato del suo addio alla Juve e della nuova fase di carriera che sta vivendo.