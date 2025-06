L'attaccante argentino ha un passato in Italia con la maglia dell'Inter, dove però non ha mai fatto il suo esordio in prima squadra.

Nel girone dell'Inter al Mondiale per Club il pericolo più grande è indubbiamente il River Plate. Gli argentini sono partiti con il piede giusto, superando 3-1 i giapponesi dell'Urawa nella gara d'esordio. Tra i protagonisti anche un ex nerazzurro: Facundo Colidio, classe 2000, ha sbloccato il match e si è distinto come uno dei migliori in campo.