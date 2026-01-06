"Facciamo David per Openda?", e il canadese risponde con assist e goal in Sassuolo-Juventus: anche Spalletti in campo

Jonathan David ha finalmente rotto la maledizione: più di quattro mesi dopo aver trovato la sua unica rete in Serie A, ha finalmente concesso il bis firmando il punto esclamativo della vittoria della Juventus in casa del Sassuolo.
I bianconeri si sono imposti nettamente al Mapei Stadium e uno dei grandi protagonisti, forse il principale, è stato proprio David. Un toccasana clamoroso, proprio a pochi giorni dal più che discusso calcio di rigore malamente sbagliato contro il Lecce.
E dire che David non avrebbe fatto nulla di quel che ha fatto col Sassuolo se Luciano Spalletti fosse stato più... celere nella decisione di toglierlo dal campo. Il che era proprio l'idea iniziale dell'allenatore della Juventus.