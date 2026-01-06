"Facciamo David per Openda?", e il canadese risponde con assist e goal in Sassuolo-Juventus: anche Spalletti in campo

Ma non è finita qui, perché David ha deciso di esagerare. E di nuovo lo ha fatto subito: pochi secondi dopo aver permesso a Miretti di andare in goal, ha lui stesso rotto una maledizione che durava da agosto.

David stavolta ha approfittato di un clamoroso errore nel retropassaggio di Idzes, anche lui si è involato verso Muric, lo ha dribblato verso il centro e ha depositato la palla nella porta semisguarnita con il sinistro.

Da Juventus-Parma del 25 agosto David non andava a segno in campionato. Ovvero dalla prima giornata del torneo in corso. Il tabù è stato finalmente spezzato alla fine del girone d'andata.