Fabregas tra Como-Inter e il mercato: "Nico Paz? Ci interessano altri giocatori del Real Madrid"

L'allenatore spagnolo presenta in conferenza la gara di venerdì: "Kempf è in dubbio". E su Paz: "Questo è il contesto giusto per lui".

Como-Inter avrà un valore reale solo per i nerazzurri, a caccia del sorpasso sul Napoli e dello Scudetto. Non per i lariani, che sono già salvi da tempo. Ma questo, per Cesc Fabregas, conta relativamente.

L'allenatore spagnolo è intervenuto in sala stampa per l'ultima conferenza prepartita della stagione: quella di presentazione della sfida contro l'Inter, appunto, in programma venerdì sera in contemporanea con Napoli-Cagliari.

Con i giornalisti lo spagnolo ha parlato della partita, ma non solo: anche del mercato e di altri possibili affari tra Como e Real Madrid, dopo quello che un anno fa ha portato Nico Paz sulle rive del Lario.