Fabregas sorprende tutti: Dele Alli convocato per Roma-Como

Roma vs Como

Dopo due mesi di allenamento con la squadra, il trequartista inglese è stato convocato dall'allenatore spagnolo in vista del match contro la Roma.

Sorpresa per il Como alla vigilia del match contro la Roma: Cesc Fabregas ha deciso di convocare per la prima volta Dele Alli proprio in vista della gara di campionato contro i giallorossi.

Il trequartista inglese ha iniziato ad allenarsi con la squadra verso la fine di dicembre, restando però fuori dalla lista dei convocati fino ad ora.

Difficile immaginare un suo impiego dal primo minuto, ma il suo coinvolgimento fa sicuramente ben sperare in vista del prossimo futuro.