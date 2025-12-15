Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Cesc Fabregas ComoGetty Images
Vittorio Rotondaro

Fabregas racconta la 'minaccia' del c.t. del Senegal a Diao: "Niente Mondiali se non avesse partecipato alla Coppa d'Africa"

Il tecnico del Como rivela il contenuto della conversazione col c.t. del Senegal: "Ho chiesto un po' di senso, Diao ha fatto tre partite in otto mesi".

Pubblicità

Altro passo falso del Como che, dopo aver perso in malo modo contro l'Inter, si è arreso anche alla Roma in quel dell'Olimpico.

Per i lombardi la nota stonata è però tripla: oltre che con la sconfitta bisogna fare i conti anche con gli infortuni di Addai e Diao, usciti prima del previsto dal terreno di gioco.

Il primo a fermarsi è stato l'ex Betis, la cui partecipazione alla Coppa d'Africa con la maglia del Senegal è ora in fortissimo dubbio: Fabregas ha raccontato un retroscena proprio in merito a Diao e al commissario tecnico della nazionale africana, Pape Thiaw, con cui è avvenuto uno scambio di battute non proprio idilliaco nelle scorse ore.

  • L'INFORTUNIO DI DIAO

    Diao ha sentito tirare il flessore in seguito a uno scatto verso la porta di Svilar: il senegalese ha provato a stringere i denti per qualche minuto, ma alla fine ha dovuto arrendersi al dolore.

    Fabregas l'ha così richiamato in panchina al 37' del primo tempo per fare spazio a Douvikas, andato a ricoprire il ruolo di terminale offensivo del 4-2-3-1.

    • Pubblicità

  • "HO CHIESTO DEL SENSO"

    Ai microfoni di 'Sky Sport', Fabregas ha commentato con amarezza lo stop di Diao, per il quale aveva chiesto al c.t. del Senegal un'esclusione dalle convocazioni per la Coppa d'Africa: tutto alla luce della discontinuità dovuta ai tanti guai fisici.

    "Facendo quella cavalcata in porta si è fatto male al flessore. Nel post-partita parlo e spesso noi tecnici non possiamo essere troppo sinceri, parlo con passione e sono un grande fan della nazionale. Spero che tutti possano andarci. In questo caso ho chiesto un po' di senso, di non portarlo perché Diao in otto mesi ha fatto tre partite, mezze e mezze. Ora è tornato ed ecco oggi l'infortunio. Se va via, noi paghiamo gli stipendi e abbiamo un giocatore fuori".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA 'MINACCIA' DEL C.T. DEL SENEGAL

    La risposta di Pape Thiaw non si è fatta attendere.

    "Mi ha detto - ha aggiunto Fabregas - che se Diao non va in Coppa d'Africa, allora non andrà ai Mondiali. Questo è stato spiacevole. Se un calciatore gioca con paura e una carriera davanti a 20 anni si sbaglia".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Como crest
Como
COM
0