Fabregas racconta la 'minaccia' del c.t. del Senegal a Diao: "Niente Mondiali se non avesse partecipato alla Coppa d'Africa"

Ai microfoni di 'Sky Sport', Fabregas ha commentato con amarezza lo stop di Diao, per il quale aveva chiesto al c.t. del Senegal un'esclusione dalle convocazioni per la Coppa d'Africa: tutto alla luce della discontinuità dovuta ai tanti guai fisici.

"Facendo quella cavalcata in porta si è fatto male al flessore. Nel post-partita parlo e spesso noi tecnici non possiamo essere troppo sinceri, parlo con passione e sono un grande fan della nazionale. Spero che tutti possano andarci. In questo caso ho chiesto un po' di senso, di non portarlo perché Diao in otto mesi ha fatto tre partite, mezze e mezze. Ora è tornato ed ecco oggi l'infortunio. Se va via, noi paghiamo gli stipendi e abbiamo un giocatore fuori".