Fabregas racconta la 'minaccia' del c.t. del Senegal a Diao: "Niente Mondiali se non avesse partecipato alla Coppa d'Africa"

Altro passo falso del Como che, dopo aver perso in malo modo contro l'Inter, si è arreso anche alla Roma in quel dell'Olimpico.
Per i lombardi la nota stonata è però tripla: oltre che con la sconfitta bisogna fare i conti anche con gli infortuni di Addai e Diao, usciti prima del previsto dal terreno di gioco.
Il primo a fermarsi è stato l'ex Betis, la cui partecipazione alla Coppa d'Africa con la maglia del Senegal è ora in fortissimo dubbio: Fabregas ha raccontato un retroscena proprio in merito a Diao e al commissario tecnico della nazionale africana, Pape Thiaw, con cui è avvenuto uno scambio di battute non proprio idilliaco nelle scorse ore.