Fabregas ha fatto allargare il campo del Como di un metro: il perché della mossa

Se il Como in casa non ha mai perso fino a questo momento, un motivo ci sarà. Ed è legato non solo alla perla estratta al 94' da Baturina nell'anticipo di sabato contro il Bologna, decisiva per evitare il primo ko, ma anche alle invenzioni di Cesc Fabregas.

Invenzioni di che tipo? Tattiche, certo. Ma non solo. Perché l'allenatore spagnolo ha confermato proprio dopo la gara contro il Bologna di aver suggerito l'introduzione di una... modifica allo stadio Sinigaglia.

La modifica in questione è l'allargamento del terreno di gioco. Il quale, rispetto all'inizio della stagione, è più largo di un metro. Ed è una scelta, quella di Fabregas, che ha tutto un suo perché.