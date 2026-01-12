Pubblicità
Stefano Silvestri

Fabregas ha fatto allargare il campo del Como di un metro: il perché della mossa

Il Sinigaglia è stato recentemente allargato in corrispondenza delle due fasce laterali. Il tecnico spagnolo: "Ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari".

Se il Como in casa non ha mai perso fino a questo momento, un motivo ci sarà. Ed è legato non solo alla perla estratta al 94' da Baturina nell'anticipo di sabato contro il Bologna, decisiva per evitare il primo ko, ma anche alle invenzioni di Cesc Fabregas.

Invenzioni di che tipo? Tattiche, certo. Ma non solo. Perché l'allenatore spagnolo ha confermato proprio dopo la gara contro il Bologna di aver suggerito l'introduzione di una... modifica allo stadio Sinigaglia.

La modifica in questione è l'allargamento del terreno di gioco. Il quale, rispetto all'inizio della stagione, è più largo di un metro. Ed è una scelta, quella di Fabregas, che ha tutto un suo perché.

  • ALLARGATO IL CAMPO DEL COMO

    Come riporta La Provincia di Como, il terreno di gioco del Sinigaglia era inizialmente lungo 105 metri e largo 65. Ma Fabregas lo ha fatto allargare di un metro complessivo, tanto che ora le misure sono diventate 105x66. In pratica, c'è un po' più di spazio nei pressi delle due linee laterali.

  • "UNA MIA RICHIESTA"

    Lo stesso Fabregas ha confermato, dopo la partita pareggiata sabato contro il Bologna, come quella di allargare il campo di gioco sia una richiesta partita proprio da lui. L'intuito? Quello di avere più spazio per giocare sulle fasce laterali.

    "Sì, è stata una mia richiesta - le parole dello spagnolo, come riportato ancora da La Provincia di Como - Perché avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all’apporto degli esterni. Il nostro campo è notoriamente molto piccolo, quindi ho chiesto di poter fare questa modifica. Anzi, l’anno prossimo dovremmo allargarlo ancora di più".

  • ANCORA PIÙ LARGO?

    Non è finita qui: come annunciato dallo stesso Fabregas, a partire dalla prossima stagione il Como dovrebbe allargare ulteriormente il terreno di gioco del Sinigaglia per venire incontro alle idee di gioco del proprio allenatore.

    Il margine, del resto, c'è. Ed è di due metri: attualmente, come detto, le misure del campo comasco sono 105x66, ma il regolamento permette una larghezza massima di 68 metri a fronte di una lunghezza massima di 105. In pratica, Fabregas potrebbe indurre il Como a una nuova opera di allargamento di massimo due metri.

  • I RISULTATI CASALINGHI DEL COMO

    Che il Como punti parecchio sul fattore casalingo, del resto, è evidente anche solo dai risultati ottenuti fin qui dai lariani: zero sconfitte, 5 vittorie e 4 pareggi nelle 9 partite disputate al Sinigaglia dall'inizio del campionato a oggi.

    Questi, nel dettaglio, sono i risultati ottenuti dalla formazione di Fabregas davanti al proprio pubblico:

    • Como-Lazio 2-0
    • Como-Genoa 1-1
    • Como-Cremonese 1-1
    • Como-Juventus 2-0
    • Como-Verona 3-1
    • Como-Cagliari 0-0
    • Como-Sassuolo 2-0
    • Como-Udinese 1-0
    • Como-Bologna 1-1
