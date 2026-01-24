Fabregas ha costruito una macchina quasi perfetta, gioventù e talento: il Como può puntare alla Champions

Risultatisti o giochisti? Como-Milan aveva riaperto l'eterno dibattito ma la squadra di Cesc Fabregas non è solo bella, molto bella, da vedere.
Lo dice l'attuale posizione di classifica dei lariani che hanno scavalcato momentaneamente la Juventus e si sono portati a soli due punti dal quarto posto, che varrebbe una storica qualificazione alla prossima Champions League.
Giocare bene, insomma, porta anche i risultati. E che risultati. Contro il Torino ad esempio è arrivato un roboante 6-0. Non la prima goleada del Como in questa stagione.
La stella della squadra di Fabregas è ovviamente Nico Paz che probabilmente partirà in estate per fare rientro a Madrid. Ma l'argentino è solo la punta di un iceberg fatto di talento, gioventù e un pizzico di esperienza.