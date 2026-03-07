Fabregas esalta il Como: "Il Cagliari voleva farti fare il fenomeno, ma abbiamo preparato la partita all'opposto"

Cesc Fabregas gonfia il petto. Non solo per lo strepitoso quarto posto finale del Como in coabitazione con la Roma, in campo domenica in casa del Genoa, ma anche e soprattutto per il modo in cui la propria squadra ha espugnato il campo del Cagliari.
Su questo il tecnico spagnolo ha puntato a più riprese nelle interviste andate in scena dopo la partita della Unipol Domus: sul fatto di essere riusciti a portare a casa l'intera posta in palio in una partita sporca, rognosa, non semplice da interpretare nonostante la differenza di classifica.
Ecco dunque le parole di Fabregas a DAZN dopo Cagliari-Como.