Fabregas esalta il suo Como: "Ramon ha alzato il livello e resterà anche il prossimo anno, Douvikas è uno che fa goal dal niente, Smolcic ha la tecnica di un numero 7"

Da bella promessa della scorsa stagione a realtà ormai quasi consolidata.
Il Como continua il suo percorso di crescita e, al suo secondo anno in Serie A, è già in lotta per obiettivi ambiziosi, come le prime quattro posizioni valide per la Champions League e la finale di Coppa Italia.
Dopo lo 0-0 contro l’Inter nel primo atto delle semifinali di quest’ultima competizione, la formazione lariana torna a concentrarsi sul campionato e, con una vittoria a Cagliari, potrebbe almeno temporaneamente agganciare la Roma al quarto posto.
All’antivigilia della trasferta in Sardegna, Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sia sul presente sia sul futuro del club, con particolare riferimento ad alcuni giocatori chiave.