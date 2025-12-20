Fabio Paratici può andare alla Fiorentina: offerto un contratto di 5 anni all'ex dirigente della Juventus

Ultima in campionato, costretta a giocare gli spareggi di Conference League e completamente avvolta in una crisi senza fine, la Fiorentina prova a mettere ordine: più che dentro il campo, in attesa del mercato, fuori.
Per questo, come svelato da Matteo Moretto, il club viola ha intenzione di riportare in Italia una vecchia conoscenza del nostro campionato: contatti concreti sono già stati avviati con Fabio Paratici.
Il dirigente italiano, che attualmente lavora al Tottenham dopo la conclusione della squalifica per il caso plusvalenze, potrebbe così rientrare in Serie A dopo il mancato accordo con il Milan della scorsa estate.