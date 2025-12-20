Fabio Paratici può andare alla Fiorentina: offerto un contratto di 5 anni all'ex dirigente della Juventus

Paratici è stato mantenuto dal Tottenham nel proprio organico e attualmente ricopre il ruolo di direttore sportivo del club inglese. Lui stesso non ha mancato di ringraziare gli Spurs per la fiducia costante, nonostante la nota squalifica per il caso plusvalenze risalente ai tempi della Juventus.

“Qui mi sento a casa perché loro mi hanno fatto sentire a casa - diceva in un'intervista a Sky di qualche settimana fa - Quando sei in un posto in cui ti conoscono parzialmente hai paura che ti giudichino. Ma qui non l’hanno mai fatto. Non mi hanno mai fatto sentire in dubbio, mi hanno sempre aiutato, non c’è mai stato un momento in cui abbia sentito: “Ah, però forse Fabio…”. Sono stato sanzionato, squalificato, ho dato le dimissioni per rispetto di questo club ma mi hanno comunque voluto tenere come consulente. E alla fine della squalifica ho ripreso esattamente il mio lavoro e la mia posizione. Devo ringraziare tutti”.