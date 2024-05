Fabio Grosso verso il Sassuolo: è in pole per guidare i neroverdi in Serie B

L'ex allenatore di Frosinone e Lione può arrivare al posto di Ballardini: alternative Vivarini e Aquilani, difficile arrivare a Baroni.

Sarà un'estate diversa da solito, quella del Sassuolo: non foss'altro perché, da più di un decennio a questa parte, i neroverdi saranno costretti a programmare una stagione di Serie B e non di Serie A.

Da capire il futuro di tanti big della rosa: da Berardi ad Laurienté, passando per Pinamonti. Ma c'è da capire anche chi sarà l'allenatore della prossima stagione al posto di Davide Ballardini, subentrato ad annata in corso ad Alessio Dionisi.

Il contratto dell'ex tecnico della Cremonese è infatti in scadenza al 30 giugno e, dopo la retrocessione in Serie B, non verrà prolungato.